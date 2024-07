Familiares piden justicia por el asesinato de su madre en Vegachí hace 5 años

Vegachí, Antioquia

Caracol Radio conoció el pedido de Justicia de Janeth y Yudy Loaiza, quienes alega que luego de 5 años del asesinato de su madre, María Rubiela Loaiza, en el municipio de Vegachí, las investigaciones para esclarecer los hechos no han tenido avances significativos. Reportan que a la fecha aún no se han imputado cargos a presuntos sospechosos del vil acto.

Una madre y ama de casa

La señora Janeth indicó que su madre, María Rubiela, durante toda su vida se dedicó a labores del hogar y al cuidado de sus cuatro hijos y nunca conoció que tuviera enemigos.

“Desde niños siempre fue una mamá muy responsable, nos cuidaba mucho a todos, conmigo siempre se portó muy bien. Mi mamá nunca tuvo problemas con nadie, ningún familiar, ningún vecino, ni con nosotros”.

El asesinato

Según el informe pericial de la necropsia realizado por medicina legal, María Rubiela Loaiza, de 57 años, murió por causas violentas el 13 de noviembre de 2018. En el documento se especifica que la mujer recibió una herida profunda con objeto cortante en su tráquea, lo que se dictaminó como la causa fundamental de su fallecimiento. El o los perpetradores, no contentos con quitarle la vida, llevaron el cuerpo al patio solar de la casa de la mujer, donde elaboraron una fogata con leña y gasolina donde pusieron a la víctima. Para Medicina Legal, la calcinación se asocia a maniobras para el ocultamiento del cadáver. El cuerpo de María Rubiela Loaiza fue encontrado con quemaduras en el 70% del mismo.

“Mi mamá fue encontrada en el patio de la casa incinerada, entonces eso ha sido muy desconcertante porque uno de la manera en que la asesinaron uno no alcanza a imaginar quiénes pudieron cometer esto tan fuerte”, agregó Janeth.

Según la señora Janeth, él o los perpetradores colocaron veneno al lado del cuerpo calcinado para simular un suicidio, hipótesis que fue negada por la autopsia al no encontrar restos del mismo en el sistema de la víctima. Además, indica que él o los perpetradores cortaron las flores del patio solar conociendo el valor sentimental que representaban para la señora María Rubiela.

Odisea para conseguir justicia

Tanto Janeth como su hermana Yudy dijeron que el proceso para conseguir justicia para su madre ha sido demorado y ha tenido avances mínimos, tanto que la señora Janeth ha enviado 5 derechos de petición de información a la fiscalía para saber los avances en el proceso, y las respuestas siempre son las mismas. En el último derecho de petición de información, la fiscalía respondió que se han realizado “un sin número de actividades investigativas para tratar de lograr el esclarecimiento de los hechos” y que “no es conveniente que se tenga conocimiento del proceso para evitar malinterpretaciones”. Caracol Radio consultó en la base de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio de la fiscalía, donde se especifica que el caso sigue activo.

Janeth explicó su travesía buscando justicia por su madre.

“Mi travesía son cinco años y seis meses que no he parado de enviar derechos de petición a la Fiscalía. He escrito a la Procuraduría General de la Nación. La Fiscalía ha hecho algunos avances. La verdad han sido pocos. Pocos porque son cinco años, seis meses de un homicidio. Les he solicitado que se avance, que se esclarezca. Mi llamado es que la Fiscalía y las entidades correspondientes avancen en la imputación de cargos en los responsables del homicidio de mi mamá”.

“¿En cuál cárcel quieren estar?”

Además, agregan que en el proceso de investigación ha habido supuestas irregularidades que han provocado el retiro de un funcionario de una de las entidades investigativas del caso. La irregularidad estaría relacionada, al parecer, con la alteración de un testimonio que se tomó posterior al asesinato.

“José Dubián Valencia, el agente del CTI me decía que yo le tenía que decir a mí quien me estaba ayudando; nos decía “¿en cuál cárcel quieren estar?″ porque mi hermanita pues era la principal sospechosa en el homicidio de mi mamá, que esas eran las declaraciones que él había tomado. Ya después de haber escrito a la Dirección Personal de Fiscalía, a los días me llamaron, no me escribieron, me dieron la respuesta por teléfono que a José Dubián Valencia lo habían retirado del caso de mi mamá”.

Solo piden justicia

Yudy Loaiza, hermana de Janeth, explicó lo que han experimentado durante estos 5 años posteriores al asesinato de su madre.

“Que no se haya hecho justicia, que no se esclarezca la verdad, que no avance el caso, que no se haga justicia. Eso cada día ha sido más doloroso y más cruel porque siempre he pedido justicia. Yo sé que ya nada ni nadie le va a volver la vida a mi madre, nadie me la va a devolver. Pero que se haga justicia por la muerte de ella y paguen los culpables y se sepa toda la verdad. Nos daría un descanso a mi hermana y a mí”.

Finalmente, la señora Janeth le aseguró a este medio de comunicación que los entes investigadores tienen las pruebas suficientes para avanzar en el proceso, y de una vez por todas conseguir que las entidades del estado les brinden la justicia que, según indicaron, les dará la paz que merecen.