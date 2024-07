Deportivo Pasto salió de la mala racha y venció como local al Deportivo Pereira

El encuentro entre Deportivo Pasto y Deportivo Pereira iniciaba con mucha intensidad por parte del equipo de Luis Fernando Suárez, recuperando la pelota con mucha velocidad en sus primeros minutos del partido.

A los 6 minutos Dep. Pereira proponía por la banda izquierda, primera incursión del equipo visitante. Carlos Darwin Quintero, bastante influyente en el juego, repartiendo balones a las bandas y pases de primera intensión. El esférico fue dominado por los pereiranos los primeros 10′ minutos, el equipo local no encontraba espacios y tampoco logró interceptar muchos pases.

Un Pereira que fue de más a menos

La primera acción del Pasto llegaría sobre el minuto 14′ con un remate de Daniel Moreno, que le quedó el balón para disparar de primera intención, pero el esférico sería rechazado por el guardameta Salvador Ichazo. Sin embargo, el equipo visitante recuperaría el control del balón, negándole al local, la posibilidad de empezar a dominar el partido. El cuadro de Gustavo Florentín trataba de adelantar líneas, tratando de llegar con posición y crear una nueva oportunidad de peligro. Ambos equipos eran propositivos, pero no lograban concretar ninguna jugada.

Sobre el segundo cuarto del primer tiempo, Deportivo Pasto empezaba a llegar con más claridad y protagonizando las acciones ofensivas ante el arco rival. El local había tomado fuerza, insistiendo en ataque e intensificando su juego por las bandas, pero los pereiranos no le bajaban al ritmo. Ambos equipos lograron rematar al arco, pero la pelota se fue por encima de las porterías. El partido se estancaba en la mitad del campo, empezando en el minuto 30, el futbol colectivo no llegaba.

Una jugada de gol parecía ser pintada por un pase de Víctor Mejía, cruzando un balón elevado desde la banda izquierda, buscando la cabeza de Kevin Londoño, pero que el atacante no alcanzaría a cabecear. La intensidad disminuyó, pero el Pasto insistía una vez más con Londoño, quien era tocado por un defensor del Pereira y generaría un cobro de media distancia en la adición del primer tiempo, jugada que finalizaría con un excelente tiro libre de Diego Chávez que definió sobre el palo derecho de Ichazo. Ventaja para los dueños de casa.

Una segunda mitad con mayor intensidad

Comenzando el segundo tiempo, el cuadro dirigido por Florentín propondría en primer lugar. Kevin Londoño seguiría intentando marcar y en esta oportunidad, encajaría su gol en este encuentro. Jugada con polémica por posible adelantamiento, pero que el VAR validaría el gol y Pasto se colocaría 2-0 por encima del visitante sobre el minuto 50′.

Un Pereira perdido, que no conseguía unificar a sus jugadores que perdían muchos balones en salida. Los de Suaréz Guzmán se durmieron por momentos y los pastusos conseguían generar ocasiones, sumando más jugadores para el ataque, desequilibraron la defensa de la visita. El cuadro pereirano en el minuto 64′ movió sus fichas en busca de un mejor manejo del partido, Eber Moreno y Yuber Quiñones fueron los sacrificados por el entrenador colombiano para darle entrada a Walmer Pacheco y Nicolas Giraldo.

El equipo local no bajaba la intensidad, con Londoño intentándolo en cada contrataque, llegó una nueva oportunidad de gol sobre los 70′ minutos, pero el atacante antioqueño no alcanzaría a golpear el balón y la oportunidad quedaría en un intento más. Los nariñenses pusieron en una situación compleja al Pereira, que después del segundo gol, no pudo generarle desequilibrio a su contrincante.

La jornada 3 finalizó para ambos equipos con una victoria esmerada a favor del Deportivo Pasto, que fue merecedor de los tres puntos. Manteniendo las marcas, posicionamiento adecuado en el campo, intensidad en el ataque y una defensa contundente fueron las herramientas que dieron la primera victoria para los nariñenses. Los siguientes partidos que tendrán cada equipo será Deportivo Pereira Vs. Boyacá Chico y Jaguares recibirá al Pasto en casa.