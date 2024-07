Piscis y los signos que tendrán un golpe de suerte esta semana: Horóscopo del Profesor Salomón

Esta semana, terminará el séptimo mes del año y, según la astrología, este cierre estará cargado de buena energía para todos los signos. En este momento, explica el astrólogo de Hollywood, Kyle Thomas, la energía de Marte, que es el planeta de la energía, se encuentra en su máximo furor sobre Géminis y se mantendrá así hasta el 4 de septiembre.

Según asegura Thomas, esta unión de Marte con Géminis podría hacer que las personas se sientan con más energía social y con más ganas de conectar con personas que comparten una mentalidad similar. Lo que recomienda el astrólogo es aprovechar esa energía para elevar sus pensamientos, ideas y palabras y convertirlos en hechos, usarlos para crear nuevas cosas o proyectos en su vida.

Pero, ¿cómo estará la energía de esta semana para cada signo? Consulte el horóscopo de este lunes, 29 de julio, del Profesor Salomón, astrólogo y tarotista colombiano de más de 10 años de experiencia en estos temas.

¿Cómo les irá a los signos en este comienzo de semana?

A continuación encontrará los mensajes y recomendaciones que trae el Profesor Salomón para cada signo en este comienzo de semana:

1. Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Esta semana se caracterizará por mucha actividad y trabajo. Vendrán nuevas propuestas, ideas y mucha creatividad.

Si tiene un negocio que quizá no está avanzando tan rápido, no se afane, las cosas van a comenzar a mejorar prontamente. Si no tiene trabajo, una oportunidad laboral va a llegar. En cualquier caso, según el Profesor Salomón, se observa mucha estabilidad y bendiciones en su vida.

Algunas personas de este signo, tendrán la oportunidad de viajar, tal vez fuera del país, así que aproveche esa gran oportunidad para gozarse lo que la vida le está dando.

2. Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

¡Llegó el mes del desquite! Las cartas señalan que el mes 8, que es agosto, será su mes de desquite en todos los aspectos. Según el Profesor Salomón, será el momento en que logrará metas y sueño, así como tendrá la oportunidad de equilibrar su vida en general. Además, el astrólogo señala que hay algo bien interesante que sucederá en su trabajo en estos días.

En cuestiones del amor, las cosas no están tan equilibradas. Deberá tener cuidado y prestar atención a sus relaciones, porque a veces puede haber tristezas o desengaños.

En cualquier caso, la recomendación del Profesor es que borre, cierre ciclos, si así lo ve necesario, o, si lo ve pertinente, perdone al que tiene que perdonar para que así pueda vivir en tranquilidad, armonía y paz.

Finalmente, el astrólogo prevé un gran golpe de suerte para las personas de este signo, así que preste mucha atención y aproveche.

3. Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Esta semana se definirán algunas cosas a su favor. De acuerdo con el Profesor Salomón, se vendrán unos días de decisiones, cambios favorables y grandes bendiciones para su vida.

En la parte económica, un dinero que tiene pendiente va a salir muy pronto a su favor. De igual forma, podrá firmar o concretar un negocio en el que venía trabajando, pero que en los últimos días estaba muy quieto.

Finalmente, una recomendación para los Aries que hace el astrólogo es que cuiden su parte emocional, especialmente lo que tiene que ver con el amor. Hay que trabajar para equilibrar o mejorar sus relaciones amorosas.

4. Leo (23 de julio al 22 de agosto)

¡Cuidado! No se desespere y vaya con calma. De acuerdo con el Profesor Salomón, las personas de este signo deben buscar la tranquilidad esta semana, tomar las cosas con calma porque igualmente se encuentran en su temporada y eso le traerá buenas cosas para su futuro.

El astrólogo también explica que solo con la calma a su favor podrá tomar las mejores decisiones y solo así podrá recibir las bendiciones que el universo tiene para usted en esta época del año. Además, la alineación de algunos planetas en este momento atraen buenas energías y abren importantes puertas para las personas de este signo.

Si está soltero, alguien tocará próximamente a su puerta. Si está en pareja y tuvo problemas o discusiones en los últimos días, en esta semana se va a arreglar o equilibrar su parte emocional.

5. Piscis (18 de febrero al 20 de marzo)

Cosas interesantes llegan para ustedes a través de unos papeles. Van a ganar algo que estaba necesitando, van a destacarse en algo que estaba esperando y, en general, hay grandes bendiciones y triunfo en lo que quieren.

Quizá se encuentren en su camino algo de envidia, pero, como explica el Profesor Salomón, de eso hay en todas partes, así que lo mejor es no ponerle tanto drama ni darles tanto poder. Cuando no se les presta atención, no se les da el poder de que eso lo afecte, pues finalmente no podrán vencer sobre usted.

Finalmente, recuerda que esta semana las personas de este signo tendrán un gran golpe de suerte, relacionado más con dinero que deben saber aprovechar.

6. Tauro (20 de abril y el 20 de mayo)

Llegará por fin el momento en que logre firmar unos papeles que tiene pendientes y que estaba esperando.

Además, la suerte está completamente de su lado, tanto con la rueda de la fortuna como con la estrella de la suerte. Según el Profesor Salomón, esto significa que esta semana se van a definir muchas cosas importantes para usted. Aunque el astrólogo señala que esas grandes bendiciones que tiene duren más allá de solo una semana, puede que incluso duren todo agosto.

Como recomendación, el Profesor señala que los Tauros deben estar muy pendientes, porque agosto será un mes de renovación y de grandes bendiciones para ustedes.

7. Virgo (23 de mayo al 22 de septiembre)

Se viene mucho movimiento, mucho trabajo y mucha satisfacción en las actividades que realice esta semana. Además, viene un dinero con el que podrá cancelar algunos compromisos o deudas pendientes que tenía, lo que finalmente le dará mucha tranquilidad. En general, explica el Profesor Salomón, se observan buenas perspectivas para usted.

Además, algunas personas de este signo tendrán también la oportunidad de hacer un viaje, así que aprovéchenlo.

8. Capricornio (21 de diciembre al 19 de enero)

Esta semana se le darán grandes oportunidades para hacer cambios, especialmente para cambiar algunas cosas que no estaban muy bien en su vida.

Le están dando la oportunidad de cambiar ese trabajo con el que quizá no se siente tan cómodo, de cambiar ese genio que no le va bien, cambiar algo que le está fallando o no le está gustando del todo, que no le pertenece y que le quita su tranquilidad. Según el Profesor Salomón, este es el momento de hacer esos cambios o de tomar las decisiones precisas para que las cosas cambian.

Las personas de este signo que quieren cambiar de trabajo, hay también buenas noticias, porque se les va a presentar una buena oportunidad para hacerlo.

9. Géminis (21 de mayo al 21 de junio)

Esta semana logrará por fin definir algunos papeles que tenían o que estaban atrasados y demorados. Entre ellos, explica el Profesor Salomón, viene la firma de unos documentos importantes relacionados con una herencia o con alguna pensión que tenían pendiente.

Las personas de este signo que quieren mejorar su parte laboral, que quieren hacer unos cambios o fortalecer algo de su trabajo, también lo van a poder hacer durante estos días.

En general, viene una semana llena de estabilidad económica, de cambios positivos que se definirán después de mucho tiempo de espera y de situaciones a su favor que le darán tranquilidad y paz.

10. Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Llegará dinero, bastante dinero. Así lo explica el Profesor Salomón, quien señala que los Libras deberán prepararse porque esta semana le estarán pagando, estará recuperando y estará ganando una buena cantidad de dinero. “Una nueva economía estará activándose, se activará en su vida, así que prepárese porque vienen muy buenas noticias económicas”, explicó el astrólogo.

Este dinero que llega se recomienda invertir, para ganar aún más o para abrir una nueva fuente de ingreso.

Por otro lado, algunas personas de este signo van a viajar o se les presentará la oportunidad de hacer viaje, el cual deben saber aprovechar porque va a tener grandes resultados.

11. Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

El amor brillará para los Acuarios. Todo lo que tenga que ver en estos momentos con el amor, se fortalecerá, se restablecerá, mejorará o se definirá, pero, en cualquier caso, algo importante sucederá en la parte emocional en estos días.

Además, según el Profesor Salomón, las cartas del Tarot auguran ganancias: ganancias en el trabajo, ganancias en un negocio, ganancias en una inversión o en un emprendimiento que tiene. Estas ganancias que llegarán a su vida representarán una gran satisfacción a nivel económico.

¡Tenga cuidado! La recomendación de esta semana del Profesor Salomón es que cuide su salud, especialmente la parte de sus pies y la parte del estómago que podrían estar molestando un poco a algunas personas de este signo. Será clave hacerse un buen chequeo y prestarle atención a los dolores que presente en estas zonas del cuerpo.

12. Escorpio (24 de octubre a 22 de noviembre)

Si tenía proyectos en mente, hay buenas noticias porque los va a poder llegar a cabo sin ningún problema. No obstante, para que se logren dar, tiene que seguir luchando por lo que quiere, no rendirse es la clave.

Según el Profesor Salomón, es importante que los Escorpio recuerden que son personas inteligentes, capaces y que renacen de tus propias cenizas, porque nada los detiene.