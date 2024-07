Montagas se pronuncia sobre giros del Gobierno durante emergencia vial en la Panamericana

Pasto-Nariño

A través de un comunicado la empresa de Servicios Públicos Montagas dio a conocer las razones de los pagos recibidos por el Gobierno Nacional en atención a la emergencia vial registrada en la vía Panamericana a la altura de Rosas-Cauca en el 2023.

Esto se da, luego que se conocieran algunos chats del ex director de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres Olmedo López y el ex ministro del interior Luis Fernando Velasco, en los cuales éste último hace referencia a la necesidad de cumplir pagos a empresas nariñenses.

“Estimado Olmedo, esta fue la gente que nos salvó y nos suministró el gas en Nariño durante la emergencia trayendo un barco desde USA. Están desesperados, pues aunque los recursos existen, entiendo no les han pagado… ruego tu buena gestión”: dice uno de los chats

En su cuenta de X el pasado 27 de Julio el ex ministro Velasco explicó lo que a su juicio es una verdad que se usa para mezclarla con mentiras. “Cuando Nariño y el sur del Cauca quedaron aislados por el deslave de Rosas, el presidente me pidió ponerme al frente de la atención de la emergencia y así lo hice, una de mis preocupaciones fue que ese departamento no quedase sin suministro de gas y gasolina, y en el primer caso ofrecimos pagar los sobre costos de transportar el gas hacia esa región. Parte del gas se entró por Ecuador y otra parte se hizo habilitando el puerto de Tumaco y eso fue fundamental para evitar el desabastecimiento de gas en Nariño. Quien hizo la auditoría de esa operación fue el Ministerio de Minas y cuando todo estaba claro se ordenó el pago que debía hacerlo la UNGRD”: explica el ex jefe de la cartera del ministerio del interior…. No se trataba de un “interés extraño en el pago de una cuenta, sino del cumplimiento de una obligación asumida por el Gobierno Nacional”: aseguró.

La Explicación de Montagas

Por su parte la empresa en mención detalló que se sumó a la atención de la emergencia luego de la solicitud del Gobierno a través del Ministerio de Minas y Energía, en una reunión del 14 de marzo, de 2023, desde ahí se activó rutas alternas para el abastecimiento atendiendo a 58 municipios en Nariño, 4 en el Putumayo y 11 en el Cauca, durante 2 meses y medio, mientras se habilitó una ruta alterna definitiva.

Esto obligó a la empresa a solicitar un crédito para financiar la logística y suministro de GLP, una operación por más de $5 mil 300 millones, cifra que fue auditada y validada por el Ministerio de Minas y Energía.

El pago que se menciona se hizo solo hasta el día 18 de julio del 2023 por parte del Gobierno Nacional es decir seis meses después del servicio prestado y luego de varias solicitudes radicadas al Ministerio de Minas y Energía, al entonces enlace y Gerente de la Crisis de Rosas, Cauca, el ex ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

Por esta razón la empresa gerenciada por El – Laythy Safa Husein radicó el pasado 22 de julio del año en curso una solicitud al Ministerio de Minas y Energía para que se aclaren los hechos mencionados anteriormente a la opinión pública y aseguró que ésta presto a atender cualquier requerimiento que realicen las autoridades.

El gobierno aún debe a empresarios de Nariño

La demora en los pagos a empresas de Gas en Nariño, también afectó a los distribuidores de combustible del departamento que en su momento activaron rutas alternas para evitar el desabastecimiento de gasolina y ACPM en medio de la contingencia.

Los pagos por concepto del flete de ese transporte se hicieron a firmas como Terpel, Primax y Chevron los meses de enero y febrero del 2023, pero aún quedan por pagar los meses de marzo a los minoristas y a firmas como Biomax, recursos cercanos a los mil millones de pesos.

Varios han anunciado que recurrirán al cobro a través de mecanismos jurídicos ante la demora en la trasnferencias de los recursos pactados.