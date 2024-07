Kevin Serna, estrella del Fluminense: ¿sueña jugar con la Selección Colombia o con Perú?

Una de las grandes figuras colombianas en el fútbol internacional es Kevin Serna, atacante de 26 años que deslumbró en Alianza Lima y que actualmente brilla en el Fluminense junto a Jhon Arias. El nacido en Popayán habló en El VBAR Caracol sobre su gran presente deportivo, ahndó en sus cualidades como jugador y dio detalles sobre su relación con Arias.

“Gracias a Dios estoy pasando por un buen momento, lo venía buscando y trabajando fuerte para lograr los objetivos. Espero seguir dando de qué hablar... Nací en Popayán, tengo dos nacionalidades. Estuve un tiempo en Perú, iba a ser mi cuarto año y ahí obtuve mi nacionalidad peruana”, contó.

Y agregó respecto a su estilo de juego: “Con los diferentes técnicos que he tenido, me han enseñado y me han utilizado en varias posiciones: juego como extremo por derecha, por izquierda, de media punta, a veces me ponen de 9 también. Donde me necesiten, me adapto, que es lo importante”.

Serna, que no ha tenido la posibilidad de jugar en la primera división del fútbol colombiano, reconoció que sueña vestir la camiseta de la Selección, aunque es consciente de que aún le queda camino por recorrer.

Inicios en el fútbol

Salió del país para poder debutar

“A veces en Colombia no hay los recursos, ni el apoyo que uno necesita como joven y menos en la ciudad de donde soy. A veces no contamos con ese apoyo, entonces a uno le toca salir de su ciudad y buscar nuevos horizontes para poder cumplir el sueño, que no es fácil. Cuesta un poco, pero si uno quiere lograr sus sueños, tiene que salir. Como hice yo, buscar hasta que se dio oportunidad”.

No hizo divisiones menores en el Deportes Tolima

“Yo en Tolima nunca me probé ni nada, estuve en la ciudad de Cali y de ahí me fui para Portugal. De qué hincha soy no puedo decir porque después por ahí me quiere llamar uno y se me cierra la puerta. Es un equipo de segunda”.

Paso por Alianza Lima con Alejandro Restrepo

“La verdad, me pareció un poco injusta la salida de Alejandro Restrepo de Alianza Lima. Más allá del excelente profesional y un excelente ser humano, aprendí mucho de él y el trabajo que realiza cuenta con una muy buena idea, que por ahí muchos clubes no la tienen. Si le dan tiempo al profe para adaptar su idea, es muy buena. Me encantó mucho trabajar con él. Yo sé que va a tener muchas propuestas porque es un excelente profesional y ser humano, sé que vendrán mejores cosas para él”.

Sueño de jugar con la Tricolor

Nunca hubo dudas en entre elegir a Colombia o a Perú

“Elijo a la Selección Colombia siempre, uno como colombiano se siente orgulloso y más ahorita viendo a la Selección con el nivel que tiene. Ver que la Selección nos esté representando de la mejor manera, es un orgullo para uno y qué más muestra de eso que la Copa América que pasó. Colombia está aumentando mucho el nivel y eso nos llena de orgullo. Poder representar a mi país es un sueño”.

Sueño de niño

“Uno como futbolista trabaja para llegar a la Selección Colombia, es el sueño que uno desde chico siempre tiene. Estoy tratando de trabajar lo más fuerte para poder cumplir el sueño. Espero estar preparados siempre, por eso me preparo lo mejor que puedo para que si algún día se me da la oportunidad, aprovecharla y estar a la altura porque sabemos que no es fácil”.

No hay contactos con la Federación

“Todavía no he tenido ningún acercamiento, ni nada. Lo más cerca que he estado es hablar con (Jhon) Arias, que cuando llegué tuve la oportunidad de hablar un poco con él, bueno, después de que llegó de la Copa América. Me explicó más o menos cómo eran las cosas y hablo mucho con él. Ha sido fundamental para adaptarme acá lo más rápido posible”.

Rivales de posición

“Me siento muy bien de extremo por derecha o por izquierda, en las dos me siento cómodo. En la Selección ahí está Lucho Díaz y Jhon Arias, que son dos grandes jugadores. Pero juego también de mediapunta por mi velocidad, entonces me adapto. Uno tiene que seguir trabajando y esperar para cuando se dé una oportunidad”.