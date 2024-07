Esta es la mejor época para viajar Cartagena de Indias: le saldría muy barato

Cartagena de Indias se caracteriza por ser un lugar muy demandado por colombianos como por extranjeros al momento de viajar, ya sea por turismo o trabajo. Con temperaturas de 25° a 30° centígrados, noches de briza fresca junto al mar y gastronomía de primer nivel, es un destino deseable la mayoría de los meses.

Una de las principales prioridades de los viajeros al momento de planear su travesía recae en el presupuesto y las mejores fechas para desplazarse hacia Cartagena.

Aquí le contamos las mejores fechas para visitar este único y bello lugar de nuestro país al mejor precio posible:

Temporada Baja

Uno de los factores a tener en cuenta al momento de planear las vacaciones, sobre todo en el caribe colombiano, son las temporadas en la que el clima favorece a los turistas durante su estadía.

Si bien Colombia no cuenta con las 4 estaciones, al ser un país tropical, sí cuenta con temporadas de lluvia y sequedad, muchas veces coincidiendo con las vacaciones generales y festivos del país.

De diciembre a mediados de marzo, la ciudad goza de su temporada seca, esto de acuerdo con el último reporte climático de la alcaldía de Cartagena sobre la temporada de la primera mitad del 2024. Estas fechas coinciden con el fin de año y posteriormente la Semana Santa. Pese a que esta temporada presenta un gran escenario para gozar de un merecido descanso, al tener el mejor clima, atrae a muchos turistas, aumentando considerablemente los gastos necesarios para poder deleitar de “La Heroica”.

Sitios oficiales para el turismo en el país, como Colombia Travel y buscadores de vuelos como Google Travel, sugieren visitar esta joya del caribe durante los meses de agosto y noviembre, coincidiendo con la temporada de lluvias y precios mucho más bajos.

Esta temporada coincide con fechas importantes como las el final de las vacaciones escolares de mitad de año y el 11 de noviembre, que conmemora la independencia de Cartagena, junto a sus fiestas culturales. Podrá gozar un poco de la historia de Colombia dentro de sus icónicos monumentos e infraestructura.

Los precios de hospedaje y transporte, entre otros, se vuelven más económicos. Poder tomar un tour a pie por ‘la ciudad amurallada’, visitar el Castillo de San felipe de Barajas, sentarse frente al altar en el Cerro de la Popa y pasar por sus museos, se convierten en un plan amigable para su bolsillo.

Clima

Visitar Cartagena durante cualquier fecha del año implica relajarse en uno de los mejores climas que puede ofrecer Colombia. Sin embargo, si desea visitar esta ciudad durante su temporada baja, deberá tener en cuenta el clima.

Los meses de agosto a noviembre coinciden con la temporada de lluvia en esta región. Aunque las lluvias no tienden a ser prolongadas y no representan un riesgo grave, según los últimos reportes de la alcaldía de Cartagena frente a esta particular temporada, desde ya el gobierno local se prepara para un fenómeno de “la niña” y a sus eventualidades en el departamento de Bolívar.

La alcaldía local sugiere estar preparado para este tipo de clima si desea visitar esta ciudad durante estos meses e invita a considerar lo siguiente durante su estadía: