Piso 21 logró el “fichaje del año”

Como lo bueno toma tiempo, después de años de estarse buscando mutuamente, Piso 21 & Ozuna finalmente se unieron en el estudio para lograr una colaboración épica titulada “Fichaje Del Año”, que sin duda tiene potencial para convertirse en uno de los himnos de la agrupación colombiana.

La canción que se viene cocinando desde los tiempos de “Déjala Que Vuelva”, nos habla de cómo se admira a una mujer que tiene una pareja que no la merece, y no le da la prioridad que ella merece, dejando en claro que estando juntos serían el “Fichaje Del Año”.

Siendo este su segundo y último single previo al estreno de su próximo álbum de estudio “2.1″ contemplado para la segunda mitad de este año, con “Fichaje Del Año”, Piso 21 nos deja ver la propuesta fresca y urbana que trae esta producción discográfica y de la que se conoció su éxito anterior junto a Wisin “La Misión”.

Destacados por innovar con su identidad visual y look and feel, en el videoclip de “Fichaje Del Año” se revela el inicio de una nueva etapa para ‘Los Muchachos’, donde además de impactar con su faceta más elegante, nos presentan a Fiel Roman, quien será reconocido por ser el fan No. 1 de Piso 21, y quien estará acompañando el lanzamiento del álbum”2.1″. La producción audiovisual contó con la participación estelar del generador de contenido venezolano Marko.

Con unas guitarras que evocan los aires de la bachata pero siempre fusionado con el pegadizo beat, ambas leyendas se preparan para sorprender a todos y hacerlos disfrutar de lo que queda de este verano con “Fichaje Del Año”.El espectáculo musical de Piso 21 llegará este sábado 10 de agosto a su natal Medellín donde se presentarán en el Súper Concierto de la Feria de Las Flores 2024 como antelación a sus shows en el Baja Beach Fest el 11 de agosto, en el Pepsi Center de CDMX el 15 de agosto, en el Dale MIXX de Monterrey el 17 y el 22