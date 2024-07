Medellín: JEP pide a familiares de desaparecidos aportar su ADN para identificar restos

Medellín

Según la Justicia Especial para la Paz (JEP), la identidad de los restos hallados en varias diligencias de búsqueda en Medellín no se ha podido cotejar y lograr su plena identificación por la falta de ADN de los familiares, lo que se ha convertido en uno de los inconvenientes que existen para que la Unidad de Búsqueda permita la labor.

Esto ocurre principalmente con los 183 cuerpos hallados en el Jardín Cementerio Universal y los 65 que permanecen en un laboratorio de la Universidad de Antioquia, también podría ocurrir los mismo para los que se puedan encontrar en la escombrera de la comuna trece, cuyas excavaciones ya reiniciaron . Por lo tanto, el magistrado de la JEP Gustavo Salazar solicitó a los familiares de las víctimas desaparecidas que proporcionen su ADN para poder completar el banco genético.

“Tenemos muchos cuerpos extraídos y logrados con perfil genético de la Universidad de Antioquia y el Jardín Cementerio Universal, posibles lugares donde hubiera víctimas de la Comuna 13 y de otros lugares de Medellín, y a pesar de que tenemos el perfil genético, no tenemos las víctimas identificadas, entonces la pregunta es por qué no están identificadas. Y la respuesta básicamente es porque no tenemos el ADN con qué cotejarlo”, dijo el funcionario.

El Magistrado Salazar también explicó la metodología una vez se encuentren restos en la escombrera.

“Si se hallan restos, lo que se hace es el registro aquí, se marca la zona, se continúa hasta evacuar toda una zona, a los restos se les hace una evaluación forense y luego se entregan a Medicina Legal para procesos de identificación esperando las tres evaluaciones que son: la antropológica forense, la dental y la extracción de ADN si así lo permite el cuerpo hallado”.

Recordemos que el polígono a intervenir en la escombrera se extenderá por unos 8 o 9 meses y se espera extraer unos 35 mil metros cúbicos de tierra y la excavación se hará a una profundidad de 15 metros. En este sitio se presume que hay más de 100 cuerpos de víctimas desaparecidas por los grupos ilegales, los mismos que han aportado información como los postulados a Justicia y Paz, testigos y la misma comunidad.