Polémica a cobro a periodistas para transmitir el Carnaval del Diablo en Riosucio, Caldas

Manizales

Hubo una confusión en el municipio de Riosucio, al noroccidente de Caldas, con una convocatoria que realizó la Junta del Carnaval del Diablo a los periodistas locales, para presentarles una propuesta de acreditación y adquirir un espacio para las transmisiones de dicha festividad, por lo que debían dar una cuota de 150.000 pesos, sin embargo, eso no gustó mucho entre los comunicadores.

“Hubo una primera reunión para contarles a los medios que les cobrarían esa plata por derechos de transmisión, los colegas no estaban contentos con esa opción, porque nunca había sucedido eso, por eso solicitaron a la junta una segunda reunión, allí manifestamos estar en desacuerdo con la medida, sin embargo, no asistió el presidente de la junta, entonces los integrantes de la corporación dijeron que le harían llegar (al presidente) nuestras inquietudes, no obstante, entendían la posición de los medios, ya que con nuestro trabajo promocionamos el carnaval a nivel regional, nacional e internacional”, cuenta Julián Cataño, director de NotiRiosucio.

El presidente de la junta del carnaval, José Herney Ramírez, relata que “se les hizo una propuesta de acreditación para los carnavales, consistía en tener una escarapela y un espacio bajo techo, en unas carpas para hacer transmisión del Carnaval de Riosucio nosotros, obviamente, tendríamos que alquilar las carpas y mandar a hacer las escarapelas y eran unos gastos mínimos que se les pidió para esa acreditación y era pagar $ 150.000 a las personas que quisieran acreditarse, básicamente, eso se les dijo, que si están de acuerdo o no”.

Ramírez, agregó que la convocatoria se citó para explicar el objetivo de tener un orden y una organización para el carnaval, buscando lugares propicios y adecuados para los medios de comunicación del municipio, pero hubo una mala interpretación al respecto.

De esta manera, los periodistas serán acreditados, pero no tendrán un espacio especial para la transmisión de sus programas en el desarrollo del Carnaval del Diablo que se celebrará en enero de 2025.

