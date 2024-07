Play/Pause El Pulso del Fútbol, 26 de julio de 2024 44:36 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/509/1722021043977/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Rafael Villegas hablaron sobre la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024. Rafael dijo: “Es impresionante todo lo que se ha hecho para el evento, la presentación en el río Sena y la presentación de todas las delegaciones en barcos”. Sobre el tema César agregó: “Ha llovido durante toda la noche anterior, esta mañana y ahora mismo en algunos sectores. Pero ha sido todo un espectáculo. He visto y me he tomado fotos con varias celebridades de la historia del deporte”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

Facebook