El Magdalena Caldense está en alerta roja por probabilidad de incendios este fin de semana

Manizales

Pese a que el fenómeno de ‘La niña’ comenzó en mayo, ha habido días de sequía y por ende se han presentado incendios en Caldas, principalmente, en la subregión del Magdalena Caldense en los municipios de Samaná, Victoria, Norcasia y La Dorada, en especial en este último, donde durante la última semana se han registrado dos incendios forestales, los cuales fueron extinguidos por los bomberos del puerto caldense.

Según el reciente reporte del IDEAM, se espera que este fin de semana haya altas temperaturas y eso podría ocasionar incendios, por lo que Paula Villamil, directora de la Jefatura de Gestión del Riesgo de este departamento, enfatiza que “esta parte del departamento es prominente a los incendios por su topografía, ubicación y condiciones climáticas. A pesar de que estamos en la temporada de lluvias, no debemos bajar la guardia, hemos tenido unos días calurosos, pero eso no significa que no se presentarán emergencias de estas características.

Los municipios que están en alerta naranja por probabilidad de incendios son: Aguadas, Manzanares, Marquetalia, Marulanda, Pensilvania, Pácora y Salamanca, mientras que el municipio de Villamaría se encuentra en alerta amarilla.

La funcionaria recomienda a la ciudadanía de esa subregión caldense no hacer quemas en las áreas exteriores de fincas, riberas de ríos ni pastizales con la finalidad de evitar alguna tragedia.

