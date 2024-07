Liga colombiana: ¿Cuáles son los jugadores que mejor atacan y mejor defienden?

Jugadas las dos primeras fechas del fútbol colombiano, Xpecta Sports, portal especializado en analizar el fútbol a través de los datos y estadísticas que se presentan durante las acciones de juego de un partido, realizó un ranking con los jugadores que mejor atacan y mejor defienden en el inicio de este nuevo campeonato.

Los datos entregan algunos resultados inesperados y otros que van acorde a lo que ha sido el inicio de este campeonato, en el cual Nacional, Santa Fe y Once Caldas, se encuentran al comando con puntaje ideal.

Vale la penal aclarar que en el análisis de estos datos se tuvieron presentes únicamente las dos primeras fechas de la Liga, por lo que los valores registrados de los juegos Millonarios Vs. Nacional, adelantado de la sexta jornada, y América Vs. Jaguares, adelantados de la séptima fecha, no fueron tenidos en cuenta.

Jugadores que mejor defienden

Nicolás Gil, defensa antioqueño del Deportivo Pasto, es el jugador que más acciones defensivas ha realizado en el inicio de este campeonato. Gil lidera con un promedio de 21.82, superando por amplia diferencia a Edwin Velasco (13.61) del América y a Juan Pablo Zuluaga (13.46) de Santa Fe, sus principales perseguidores.

Por su parte, Cristian Trujillo, volante del Deportes Tolima, es el jugador con más tiros interceptados tras estas dos jornadas, con un promedio de 1.88. Le siguen Pedro Franco, de Alianza FC, con un promedio de 1.76, y el venezolano Rafael Uzcátegui del Boyacá Chicó, con promedio de 1.75.

En el último ítem defensivo se imponen jugadores del Medellín. El defensa José Ortiz es el jugador con más intercepciones ajustadas a posesión. En este último parámetro se ajustan las intercepciones teniendo en cuenta la posesión del balón de los equipos, en busca de poder igualar las métricas con equipos que puedan no sostener tanto la pelota. Ortiz lidera con 10.67, seguido de su compañero Cristian Graciano con 10.65 y de Velasco, una vez más el jugador del América, con 10.06.

Valores defensivos en las primeras dos fechas del campeonato / Xpecta Sports. Ampliar

Jugadores que más contribuyen en la generación de juego

Pese a ser señalado por algunos errores defensivos, Danovis Banguero sorprende al ser el jugador con mayores pases progresivos en las dos primeras fechas de la Liga. El lateral de Millonarios tiene un promedio de 12.86, superando a Víctor Cantillo, del Junior, con 12.50, y a Diego Hernández, de Santa Fe, con 12.30.

Cantillo demuestra su importancia en la generación del Junior al ser el jugador con más pases en el último tercio, con un promedio de 13.50; Jair Castillo, de Alianza FC, cuenta con un promedio de 11.58, y Daniel Giraldo, de Millonarios, con un promedio de 10.62.

Repasando el listado general, muchos de los jugadores que se encuentran en este listado son defensores o volantes de primera línea, lo que habla de la capacidad de los equipos para salir jugando desde el fondo, así como también del poder de algunos jugadores para hacer presentes en las dos zonas del campo y fases del juego.

Jugadores que más contribuyen en la generación de juego / Xpecta Sports. Ampliar

Falcao, el que más remata

Entretanto, en el frente de ataque, Falcao continúa buscando su primer gol en la primera división del fútbol colombiano y el primero con la camiseta de Millonarios. El capitán azul ha realizado un promedio de 4.85 remates en sus juegos ante Medellín y Bucaramanga. Lo siguen Adrián Estacio, de Águilas Doradas, con 3.95 y Cristian Baquero, del Chicó, con 3.87. Edwin Cardona, goleador del torneo, tiene un promedio de 2.32 remates con Nacional en las dos primeras fechas, lo que habla de su efectividad de cara al gol.

Finalmente, en los toques en el área de penalti, el uruguayo Agustín Rodríguez, de Santa Fe, lidera con 4.91 en promedio; Michael Barríos, del Once Caldas, le sigue con 4.60 y Yimmi Chará, del Junior, con 4.42.