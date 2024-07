Play/Pause El Pulso del Fútbol, 25 de julio de 2024 47:17 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Rafael Villegas hablaron sobre el debut de la Selección Colombia femenina en los Juegos Olímpicos, ante el local, Francia. Rafael dijo: “Hay varias jugadoras de la Selección Colombia que ya han enfrentado a Francia, pero desafortunadamente el historial no nos favorece, porque no le hemos podido ganar”. Sobre el tema César agregó: “Tenemos la ilusión con las jugadoras que están. El de hoy es un equipo bueno, prácticamente la titular nuestra, aunque con unas bajas por lesiones que no pudieron estar en estos Juegos Olímpicos”.

