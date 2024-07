¿Dónde habrá suspensión de energía eléctrica este jueves?

En sectores del sur de Barranquilla, del municipio de Soledad y en poblaciones de la zona costera del Atlántico, la empresa Air-e informa que este jueves 25 de julio desarrollará mantenimiento y adecuación de redes de media tensión, en el horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

La labor programada comprenderá los siguientes circuitos:

Circuito Caracolí 1: Soledad: Ciudad Bonita, El Manantial, Portal de los Manantiales, Maria de los Ángeles y Villas de San Antonio.

Circuito Cordialidad 8 (Cero): Barranquilla: Veinte de Julio, Siete de Abril y Los Girasoles.

Circuito Juan de Acosta 3: zona urbana y rural de El Vaivén y Tubará; zona rural del corregimiento Santa Verónica; sectores y fincas aledañas a la vía El Vaivén – Tubará. Juan de Acosta: Los Ángeles, La Bomba y Condado Padilla.

Circuito Caribe: Juan de Acosta: Santa Teresa, Buenos Aires, El Bolsillo, La Relojera, El Porvenir, El Recreo, Villa Estadio, Palenque, Calle Iglesia, Calle Nueva, Las Flores, Calle Grande, Las Delicias, La Esperanza, San Martín y Bellavista.

Circuito Boyacá Sur: Barranquilla: Las Nieves, La Unión (de la calle 30 a la calle 31 entre carreras 12 y 17) y Rebolo (de la calle 17 a la calle 18 entre carreras 20B y 22).

Circuito Simón Bolívar: Barranquilla: Simón Bolívar, entre carreras 8 y 11 entre calles 23 y 30 (Las Nieves y Santa Helena). Soledad: Vista Hermosa y Sitio Hermoso.

Adecuaciones

Por adecuaciones eléctricas en el circuito Oasis 12 se presentarán suspensiones temporales de energía: de 8:10 a.m. a 10:00 a.m. en la carrera 60 de la calle 75 a la calle 76 (La Concepción), de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. en la carrera 56 con calle 74 (El Prado), y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. en la calle 74 con carrera 56 (El Prado).

Por último, en el municipio de Puerto Colombia de 7:10 de la mañana a 6:00 de la tarde se instalarán postes, redes y transformador en la calle 12 entre carreras 5 y 5C, del sector Bajito.