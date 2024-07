Debate de control político a la Dirección administrativa de cultura de Nariño

Pasto-Nariño

En las últimas horas se cumplió un debate sobre la participación de Nariño en el Buque Gloria el pasado mes de abril.

En la Asamblea del departamento se cuestionó los gastos que en corto tiempo hizo la Dirección Administrativa de cultura para garantizar la participación de la delegación del departamento en las actividades de promoción en Europa a través del Buque Gloria.

El diputado citante Fabio Zarama aseguró que fue fallida la planificación contractual de la entidad, que se pagó a artistas de otras regiones para que representen a Nariño, que no se hizo una convocatoria abierta para ello y que los resultados de la participación deben ser objeto de seguimiento. Según Zarama quedan muchas dudas aún sobre los resultados de esta participación.

Caracol Radio consultó sobre estas denuncias a la directora administrativa de Cultura Paola Coral quien indicó que la participación de Nariño si deja resultados para temas como Café y Chocolate, aseguró que con Procolombia se logró el compromiso de adelantar talleres para la producción y manufacturación de chocolate y quesos. Agregó que se concertó la búsqueda de compradores de café nariñense en la próxima feria de la Mejor Taza a realizarse en próximos días y a exhibir el producto en ferias internacionales.

Participación de Nariño en el Buque Gloria- Foto: Gobernación de Nariño Ampliar

El contrato para la presencia de la comisión de Nariño en el Buque Gloria se suscribió por un valor 330 millones de pesos, Coral dice que no se ejecutó en su totalidad sino un 48 % es decir que la suma invertida alcanzó los 174 millones de pesos y que para ahorrar gastos no se contrató sonido, sino que las presentaciones se adaptaron al sonido del buque.

Según la directora de cultura ese fue el ahorro más significativo por el orden de los 48 millones de pesos. Frente a los cuestionamientos sobre las evidencias de algunas actividades dijo que no es cierto que no existan puesto que el informe aun no ha concluido ni se ha liquidado el contrato.

Agregó que en efecto el grupo musical del pacifico no tenía músicos nariñenses, la comitiva estaba presupuestada inicialmente, pero los costos podrían ascender a los mil cien millones de pesos, por lo que se buscó músicos que residan en Europa.