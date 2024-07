“Soy culpable, lo sé”: Sneyder Pinilla en carta de arrepentimiento a jueces de Paloquemao

Judicial

A un día de la audiencia de imputación de cargos, el ex subdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastre, Sneyder Pinilla, divulgó una carta de manifestación pública de arrepentimiento y perdón, dirigida a los jueces del Complejo Judicial de Paloquemao.

“Soy culpable ¡lo sé, lo acepto! Y así lo he reconocido desde el primer momento, le falté a mis padres, a mi familia, a mis hijos. Lo lamento muchísimo”, dice en la misiva.

Pinilla, reconoció: “Fui parte de una estructura criminal, donde por orden de mi jefe se sobornó a congresistas se le dio dádivas a altos funcionarios del gobierno, nos torcimos de la peor manera y le pido a Dios que me perdone”.

La verdad es el único camino

“En este proceso pude tomar caminos cortos como muchos poderosos esperaban, pero el peso era inmenso, me atormentaba de día y de noche me carcomía desde adentro, y no podía seguir así. Sé que viviré un tortuoso encierro, pero mis actos así lo ameritan, decidí contar la verdad y con ella me siento libre, aunque sepa que iré a la cárcel, pero me siento menos pesado y tranquilo”, puntualizó el subdirector de la UNGRD, implicado y testigo en el entramado de corrupción.