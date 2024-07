¡Pilas! Para hoy habrá suspensión en el servicio de luz

Bucaramanga

Por mantenimiento de subestaciones y mantenimiento preventivo de redes, hasta las 6:00 p.m. varios barrios de Bucaramanga estarán sin luz. Estas son las zonas afectadas:

Barrio Villa Rosa de 7:00 a.m. a 11:00 p.m. , Barrio Bucaramanga de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. , Barrio Granada de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Las veredas Santa Rita, Vijagual, San Cayetano, San Pedro Alto, Los Santos, La Esmeralda, El Aburrido, Angelinos, San Pedro Bajo y San Ignacio también tendrán suspensión de luz desde las 5:00 p.m. hasta las 6:00 p.m.