Leyenda del Real Madrid dice adiós: así se despidió Nacho Fernández del club

Despedida de Nacho 24/07/2024 (Foto por Maria Jimenez - Real Madrid/Real Madrid via Getty Images) / Maria Jimenez - Real Madrid

En un emotivo acto celebrado en Valdebebas, Nacho Fernández, una de las figuras más queridas por el “madridismo”, se despidió del club que ha sido su hogar durante 24 años. El legendario zaguero central, que ahora se unirá al conjunto Al-Qadsiah de la Liga Profesional Saudí, no pudo contener las lágrimas, mientras agradecía a todos los que fueron parte de su viaje.

“Este club lo es todo para mí y para mi familia. He defendido este escudo dentro y fuera del campo cada segundo de mi vida”, expresó Nacho con la voz entrecortada.

Acompañado por su familia, compañeros de equipo y el presidente Florentino Pérez, Fernández, recordó sus inicios en el club a los prematuros 10 años y como ha sido un honor para él terminar su carrera en el Real Madrid como capitán absoluto.

“Me habéis dado más de lo que yo os he podido devolver. Gracias a todos los trabajadores del club porque me habéis hecho mejor jugador y persona”, afirmó el español, visiblemente emocionado.

También dedico palabras especiales para su familia: “Mamá, papá, todo esto es gracias a vosotros. Y gracias a mi mujer María, la mejor persona en el mundo, por no soltarme nunca la mano”.

Viejas glorias presentes en el homenaje

Ronaldo, Raul y Solari (Foto por Alexander NEMENOV / AFP) / ALEXANDER NEMENOV Ampliar

En esta ceremonia, se hicieron presentes futbolistas que marcaron una de las tantas épocas de gloria en el equipo de Chamartín. Uno de ellos, el exdelantero Raúl González Blanco. Héroe de muchas noches mágicas en la copa de Europa. Otro de los presentes fue el “indiesito” Solari, quien dirigió a Nacho en el año 2019.

¿Quién será el reemplazo de Nacho?

En los últimos días, se ha hablado de posibles defensas que sustituyan al número cuatro de la selección de España. Entre ellos, se encontraba Leny Yoro, aunque el francés ya opto por el Manchester United. También se baraja la vuelta de la cesión de Rafa Marín, al igual que confiar en jugadores jóvenes del segundo equipo como Marvel y Carrillo.

Nacho se va con un impresionante palmarés de 26 títulos, incluyendo seis Champions League y cuatro Ligas locales. Su despedida marca el fin de una era dorada para el club blanco, pero su legado perdurará en la memoria de los aficionados y en la historia del Real Madrid.