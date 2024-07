Ivan Cepeda, primer senador del Pacto Histórico en presentarse a la Corte

Iván Cepeda es el primer senador que fue citado por la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia en la indagación que existe, contra de todos los senadores del Pacto Histórico, en total 20, por presuntas irregularidades en la financiación de campaña en el año 2022.

Está diligencia inició a las 9 de la mañana de este martes y el senador Cepeda aseguro que no tiene nada que esconder y que es respetuoso con la Corte. “Con relación al episodio en el que fue utilizada una empresa aérea para hacer campaña en el país, debo decir claramente que no tuve ninguna participación en esa circunstancia. Y recordar, esto debo decirlo también, que en el momento en que se hizo la campaña del Senado en el 2022, yo me encontraba bajo un tratamiento de quimioterapia porque había tenido una recaída en mi enfermedad de cáncer”.

Y aseguró finalmente que está diligencia tiene carácter reservado.

Cepeda se refirió sobre señalamientos de Benedetti por violencia intrafamiliar:

El senador Iván Cepeda se refirió a los señalamientos que hay en contra del embajador Armando Benedetti por violencia contra su pareja y dijo, “nadie tiene inmunidad y nadie la pide desde el Pacto Histórico”.

“Bueno, con mayor razón ante una situación, si es de esa naturaleza, no he podido ver las noticias esta mañana con detenimiento, pero con mayor razón, si es un hecho de esa naturaleza, pues cuanto antes el señor Benedetti, pues debe dar las explicaciones. Claro que sí, y la justicia debe actuar. Nadie tiene inmunidad y nadie la pide desde el pacto histórico”, aseguró.