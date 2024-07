Hernán Torres sobre el complejo tema de descenso del Cali: “Yo no soy el salvador”

Deportivo Cali consiguió ante Alianza y frente a su gente, el primer triunfo del semestre en el juego válido por la fecha 2 de la Liga Colombiana. Esta victoria le permite al equipo vallecaucano tomar un respiro con el tema del descenso, pues salió de una posición comprometedora.

El entrenador del equipo, Hernán Torres, habló en El VBar Caracol justamente sobre esa crítica situación con la que tendrá que convivir a lo largo del campeonato. Es de mencionar que se encontraba en Emelec de Ecuador, club del que salió para hacerse cargo del cuadro vallecaucano.

“Siempre hay susto”, comenzó diciendo sobre el tema del descenso. “Siempre tenemos presión y angustias, pero yo llevo muchos años en esto. Cada proyecto es difícil. En Ecuador fue complicado, ya el equipo estaba en zonas de descenso casi, así que me han tocado una serie de proyectos que yo no he buscado, sino que la vida me ha puesto ahí. He salido adelante y esperemos que con el Cali no sea la excepción”, agregó.

Por su parte, comentó que no se ve como el salvador del proyecto y que espera que todos vayan hacia el mismo lado para poder conseguir el objetivo. “Yo no soy el salvador, si no hay un trabajo en equipo o un trabajo en grupo y todos echando para el mismo lado, va a ser complicado. El fútbol es un trabajo en equipo, no individual”.

Nómina para el torneo: “Los que ha llegado son jugadores importantes que en la medida que se puedan utilizar, van a ser importantes para la columna que hay de jugadores. Hasta ahí llegan las contrataciones. El presidente ha hecho un esfuerzo sobrehumano y me consta, porque ha sido así, completando la nómina que hay. Como siempre hay que reforzar un poco y esperamos que tengamos un equipo más sólido”.

Inscripción de jugadores: “El presidente me dijo que han llegado a un acuerdo, pero todavía no, hay que esperar el trámite y el proceso para que se puedan dar eso esta semana”.

Fredy Montero: “Es un definidor nato. Es un jugador que nos está aportando, aunque nos falta más fútbol de ataque, más fútbol de gol. Estamos en ese trabajo intensamente, ha sido un jugador que se ha metido en el grupo y se sacrifica para marcar”.

Anderson Plata: “Plata está en los exámenes médicos para ingresar. Si todo está bien, mañana comienza a trabajar. Es un jugador importante, con su velocidad, con sus centros, lo conozco muy bien y espero que nos ayude igual que todo el grupo a conseguir el objetivo, eso que nos falta: el fútbol de ataque”.

Los refuerzos de otros equipos: “Tiene el poder económico para hacerlo, Cali no lo tiene. Cali tiene un presidente que ha hecho los esfuerzos, pero cada uno busca sus necesidades y dependiendo su poder económico”.