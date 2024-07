¿Habrá suficiente agua para Bogotá en el 2025?: Galán responde sobre racionamiento

Bogotá D.C.

Desde el parque El Jazmín, el alcalde Carlos Fernando Galán le respondió a la ex ministra de Vivienda, Catalina Velasco, que pedía acabar con el racionamiento de agua en Bogotá debido al aumento del nivel de los embalses que surten a la capital.

”Entiendo la frustración de muchos ciudadanos, incluida la exministra con el tema del agua. Sin embargo, si no se toman medidas el año entrante tendremos incluso una situación más grave”, dijo el alcalde.

Nivel de los embalses que surten a Bogotá

Aseguró Galán que, pese a que el nivel de los embalses es estable, aún no se alcanza el 70% de llenado que garantiza el suministro de agua para el próximo año por lo que se mantendrá el racionamiento de agua.

”Tuvimos un mes de mayo y junio con precipitaciones mayores al promedio. Sin embargo, el mes de julio ha tenido un 40% menos de precipitaciones que el año pasado. Por esa razón llevamos 15 días alrededor de 45% el nivel de los embalses no ha subido. Si no llegamos al 70% en octubre, el otro año tendremos una situación más crítica”, explicó Galán.

Explica el alcalde que el racionamiento se flexibilizó, por eso hoy en día hay racionamiento para cada uno de los sectores cada 8 días.

No obstante, el chip del ahorro tiene que permanecer y el promedio de consumo de agua debería ser de 16 metros cúbicos por segundo, pues no se descarta que el otro año haya dificultades con el suministro.

”Si han visto la evolución del consumo de agua hemos tenido una disparidad sin embargo la meta nuestra es tener un promedio de 16.6 metros cúbicos por segundo, Yo sí quiero hacer un llamado a la ciudadanía, no hemos superado la situación y no hemos garantizado que no haya una crisis en el 2025″, dijo el alcalde Carlos Fernando Galán.

De acuerdo con el Distrito, entre octubre y noviembre aumentarán las lluvias por el fenómeno de la niña.