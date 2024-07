De Independiente Medellín a Gremio de Brasil: así fue presentado este jugador

Gremio de Brasil hizo la presentación oficial del joven jugador Miguel Monsalve, quien ya había sido anunciado en días anteriores. El futbolista de 20 años firmó un contrato hasta 2028 con el cuadro de Porto Alegre, con el que tendrá su primera experiencia en el exterior.

El volante puso fin a su etapa por Independiente Medellín, club del cual es hincha y del que surgió. En el cuadro Poderoso, debutó con 18 años en 2022 y, desde entonces, disputó un total de 75 partidos, registrando un total de 9 goles y 8 asistencias en 3.192 minutos.

Así fue presentado Monsalve

Luego del entrenamiento en la sede, del que hizo parte, Monsalve fue presentado oficialmente junto a Matías Arezo. “Hola, torcida gremista, un orgullo, un placer estar acá. Deseando poder estar en la cancha, aportándoles todo de mí y deseando poder estar ahí con su apoyo, va a ser fundamental para nosotros”, dijo.

Orgulho em vestir as três cores 🇪🇪💙 Miguel Monsalve chegou e já deixou uma mensagem pra torcida Tricolor. Também estamos ansiosos para te ver em campo! pic.twitter.com/7lVtkmYsXE — Grêmio FBPA (@Gremio) July 20, 2024

Por su parte, Monsalve habló del momento que vive el club, pues está en la casilla 18 (zona de descenso) con 11 puntos. “Si el club nos contrató es por nuestras condiciones. Sabemos que estamos en una situación en la que no queremos estar, pero tenemos las herramientas para ayudar al grupo a salir de esta situación. Espero que la adaptación sea lo más rápida posible, aquí todos facilitan la adaptación”.

Al antioqueño le preguntaron por la competencia que tendrá con Franci Cristaldo en la posición, aunque él aseguró que no lo ve de esa manera. “Yo no lo veo como una competencia, al contrario, como un compañero que me puede hacer crecer. Sé lo que hizo por el club, el gran jugador que es. Quiero aprender de él. Mi juego es como enganchar, tener el balón, me gusta regatear. Vengo para aprender y con ganas de estar disponible. Es una gran responsabilidad para la que estoy preparado”, agregó.

Monsalve, quien ha tenido paso por la Selección Colombia Sub-20, y se entrenó con Gremio y su estreno podría producirse el domingo 21 de julio en el juego contra Vitoria. El equipo que dirige Renato Gaúcho, apenas ha ganado 3 partidos en el torneo, ha empatado 15 y ha perdido 11.