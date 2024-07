Dairon Asprilla: “Cuando me llamaron de Nacional no lo pensé dos veces”

Atlético Nacional sigue con su mercado de pases, una de sus incorporaciones es Dairon Asprilla, quien llega al equipo verdiblanco con el propósito de aportar goles y lograr estar a la altura con la intención de luchar por el campeonato 2024. Asprilla dio sus primeras declaraciones en el El Alargue de Caracol Radio, expresando su felicidad de volver a portar la camiseta del equipo de sus amores.

El extremo de 32 años llega luego de su largo paso por la MLS, donde disputó 19 partidos, anotando un gol y una asistencia con los Portland Timbers, equipo en el que militó desde el 2017.

El nacido en Istmina, Choco, resaltó que a pesar de haber estado con Nacional en el 2011, no lo ve como una revancha, sino como una nueva oportunidad para aportar, ya que con el pasar de los años adquirió más experiencia para lograr un mejor desempeño.

“Es una nueva oportunidad que me brinda la vida. He nadado mucho a lo largo de los años y creo que ahorita me siento mucho más preparado para pelear y aportar”, declaró el atacante.

Sensaciones de la llegada al club

“Muy contento, muy contento de volver al país, por estar con mi familia, por hacer lo que me gusta. He llegado al equipo de mis amores, estuve hace muchos años aquí y estar aquí nuevamente es algo muy gratificante para mí”.

Primera etapa con Atlético Nacional

“En 2011 estuve y no jugué mucho, tuve algunos minutos porque en ese momento la plantilla estaba conformada por muy buenos jugadores, a pesar de que yo estaba ahí en la lucha, pues fue muy poco lo que puedo aportar, pero ahora tengo una nueva oportunidad esperando aportar un poco más de lo que es Dairon Asprilla”.

Especie de revancha

“No lo veo tanto como una revancha, es una nueva oportunidad que me brinda la vida y me queda tomarla de la mejor manera, he nadado mucho a lo largo de los años y creo que ahorita me siento mucho más preparado para pelear, para aportar”.

Su regreso a Colombia

“La verdad había algunos equipos interesados, pero cuando me llamaron de Nacional no lo pensé dos veces. Es el equipo de mis amores, siempre he querido poder portar esta camisa y ahora estando aquí siento una felicidad inmensa, mi familia está muy contenta y pues es como un plus, ¿no? Al trabajo, a todo lo que has hecho, por eso el sueño y que ahora espero vivirlo al máximo”.

Paso por la MLS

“En el idioma fue un poco difícil, no lo dominé muy bien, pero tenía la calidad, tenía el talento para poder explotar en lo que en realidad quería, que era el fútbol. Tenía personas cercanas que me ayudaban demasiado y con la suerte de encontrarme con Diego Chará, que tanto él como su familia me acogieron de una manera increíble. Aparte de ello, hice ciertos amigos que fueron como un apoyo, entonces creo que nunca estuve, solo después hubo buenas lágrimas para hacer mi estadía en EE. UU. más amenas”.

Comparación entre la liga colombiana y la MLS

“Bueno, superior no sé, en muchas cosas, diría que allá, allá tienen el centro muy avanzado, creo que a nosotros en algunos aspectos nos falta mucho, pero el fútbol allá es un poco más aguerrido, más físico, acá un poco más técnico, pensante, entonces no definiría cuál es mejor, sino que he estado en los dos y cada uno tiene lo suyo, allá estuve muchos años, pero no cambiaría mi fútbol colombiano por nada, soy colombiano y estando en EE. UU. pude ver mucho la liga y siempre estuve pegado viendo los partidos, no importa qué equipo jugara, incluso cuando Nacional jugaba era el partido más especial con cualquier equipo. Pero creo que sí hay diferencia, más que eso, en los escenarios y al fútbol como tal es diferente ya”

Manejo de la presión de jugar

“No creo que es complejo, tú tienes que adaptarte a todo, primeramente enfocarte en lo que en realidad quieres trabajar, hacerlo con amor, porque creo que el amor es la base de todo. Nada, yo creo que nervios entre la gran hinchada que tenemos, uno tiene con la carga de poder hacer la cosa bien y que ellos primeramente se sientan cómodo con uno, como uno con ellos. Entonces el trabajo que yo tengo me va a dar la oportunidad de poder mostrar lo que soy y adaptarme a la hinchada y al equipo como tal”.

Delantero centro y extremo

“Estando en Colombia puedo hacer los dos roles, pero cuando se marca yo trato de aportar el conocimiento que tengo ahí y lo he hecho de la mejor manera posible. También en algunas ocasiones en EE. UU. jugué de lateral y de volante, pero, pues mi fuerte es jugar de extremo y cuando puedo de delantero”.

Doble digitó en goles

“No lo he pensado, creo que todo llega paso a paso, siempre pienso en el doble dígito, de 10 en adelante, espero poder superar los pensamientos que tengo y nada voy a trabajar para eso de 10 en adelante”.