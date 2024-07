Petro y Juvinao se enfrentan en redes por elección del presidente de la Cámara

Colombia

Un nuevo enfrentamiento en redes sociales tuvieron el presidente Gustavo Petro y la representante de la Alianza Verde, Catherine Juvinao, esta vez por la elección del próximo presidente de la Cámara de Representantes.

A través de la red social ‘X’ Juvinao recomendó a sus compañeros de la Cámara que evitaran elegir a una persona cercana al Gobierno, debido a los recientes escándalos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

“Con el mayor respeto a los colegas de la Cámara: la corporación no debería arriesgarse a elegir un nuevo presidente ficha del Gobierno. Luego de las acusaciones a la presidencia pasada, y a algunos congresistas, no creo que sea conveniente enviar ese mensaje a las cortes”, aseguró la congresista.

Ante esto, el presidente Gustavo Petro respondió en la misma red social y señaló que uno de los senadores implicados en el escándalo es cercano a la propia representante y a su partido.

“Tengo que decirte, Cathy, que el senador a quien se le sindica de recibir una maleta de dinero es no solo de tu partido, sino de la línea política tuya y de tu candidata. Fue la mayor oposición que he tenido en el Gobierno escondiendo nuestros proyectos de ley y espero sea inocente”, Dijo el presidente.

El jefe de estado también defendió la independencia de los magistrados y aseguró que no hay ninguna disputa con ellos “Los magistrados no son enemigos del Gobierno, son independientes y respeto esa independencia; no creo que necesiten mensajes, menos de las mismas compañeras políticas de posibles sindicados”, añadió el mandatario.