VIDEO: Impresionante rayo cayó y provocó pánico en Piedecuesta

Por más de 15 minutos cayó una fuerte tormenta eléctrica en el área metropolitana de Bucaramanga. Entre la tempestad un rayó asustó a los habitantes de Piedecuesta.

En un impactante video que un habitante del barrio Paseo Cataluña grabó, se ve justo el momento exacto en el que un rayo cayó en una de las calles del sector del Refugio.

VIDEO: Impactantes imágenes de un rayo que cayó esta noche en medio de la tormenta eléctrica en #Piedecuesta, #Santander. Vea hasta el final. Lo que se viene es agua; el pronóstico es que el fenómeno de la Niña está cerca pic.twitter.com/6ZUHMo9LxB — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) July 17, 2024

Rafael Herrera, comandante del cuerpo de Bomberos de Piedecuesta, aseguró que no hubo personas lesionadas ni afectaciones a viviendas al momento que se registró la tormenta eléctrica; sin embargo, cuando cayó el rayo el pánico se desató en el municipio del sur del área metropolitana.

“Cayó en un poste de energía en el sector del Refugio. Solo afectó unos cables y produjo pánico en el sector, pero no hubo ninguna víctima”, explicó Herrera. Concluyendo que hubo daños en las redes eléctricas.

En el video que difundido en redes sociales el fenómeno natural sorprendió al testigo que lo grababa, y aun así logró capturar la impresionante escena.

“En Bomberos no se recibió ningún llamado de emergencia. Se monitoreó la parte alta del municipio, pero no se reportó fuentes hídricas que se hayan desbordado. Llovió fuerte pero unos 15 minutos, no más”.

Luego que cayó este rayo cerca a varias viviendas de Piedecuesta, la oficina de Gestión del Riesgo también comenzó a hacer un monitoreo ante la incertidumbre de las consecuencias que pudo dejar el impacto de la tormenta eléctrica.

Durante toda la tarde de este martes 16 de julio también hubo fuertes precipitaciones en Bucaramanga, Floridablanca y Girón. Pero la angustia se vivió principalmente en Piedecuesta cuando los rayos cayeron en el casco urbano del municipio, con mayor intensidad.