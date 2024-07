“El Gobierno Petro está financiado terroristas”: Fico Gutiérrez por escándalo de la UNGRD

Medellín, Antioquia

A propósito de la reciente confesión del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López , sobre la forma en como se orquestó el entramado de corrupción para el desfalco de esa entidad; en la que se reveló que funcionarios del alto gobierno, le habrían dado la orden de conceder contratos al ELN para financiar al grupo guerrillero y salvar así la llamada paz total, una de las principales apuesta del Presidente, Gustavo Petro; el alcalde de Medellín rechazó fuertemente lo sucedido y exigió que se continúe con el proceso de investigación.

El mandatario local arremetió contra el proceso de paz del Gobierno Nacional y señaló que su origen es una alianza entre las organizaciones criminales para darles más beneficios y posicionamiento dentro del mismo gobierno.

“El gobierno Petro está financiando terroristas mientras siguen asesinando, mientras siguen matando y eso es lo que yo he dicho, con la excusa de la paz se llevan el país por delante. Es que los que no quieren la paz son ellos, no los colombianos. Los colombianos queremos la paz. Entonces dicen que para que no se caiga el proceso con el ELN había que entregarles los contratos, que vergüenza, eso lo veníamos advirtiendo hace mucho rato, pero eso no es nada diferente al acuerdo que hicieron desde la campaña presidencial con todos los grupos armados. No hay paz total, es que la paz total tiene un origen dentro de esa alianza que hicieron con los grupos criminales en los territorios y con el pacto de la Picota para ganar la presidencia”.

El alcalde expresó que su interés es que se desarrollen todas las investigaciones necesarias para intervenir en este y otros escándalos que puedan haber dentro del Gobierno Nacional.

¿Fico vs paz total?

La postura negativa ante la llamada Paz Total, no es nueva. Federico Gutiérrez ha sido reiterativo durante toda su administración en su oposición ante la propuesta del Presidente Gustavo Petro, de desarrollar mesas de diálogo y concertación con representantes de estructuras criminales organizadas del Valle de Aburrá, para adelantar procesos que apunten a la Paz Total de los territorios. En este caso, enfatizando en la paz urbana, por los antecedentes de la región en múltiples conflictos delincuenciales que afectan la seguridad de la ciudadanía.

Por el contrario, el alcalde de Medellín ha rechazado en distintas ocasiones los llamados de organizaciones sociales y otros entes a conciliar sobre el tema. Su discurso siempre ha estado encaminado a que todo aquél al que le interese hacer la paz es bienvenido, pero debe cumplir con la dejación de las armas y suspender sus actividades criminales; además de que con apoyo de las autoridades, anunció que su alcaldía busca combatir las estructuras, no permitir que se apoderen del territorio.