Senadora Isabel Zuleta invitó a Fico a dialogar con estructuras para fortalecer paz total

Medellín, Antioquia

Este 14 de junio se llevó a cabo la audiencia pública de paz urbana en el paraninfo de la Universidad de Antioquia después de un año de la instalación de la mesa del espacio de diálogo socio jurídico con las estructuras armadas organizadas del crimen de alto impacto. Esta citación hecha por la senadora Isabel Zuleta tuvo presencia de organizaciones sociales, voceros de las estructuras armadas, concejales y congresistas para discutir el proceso de paz total en el territorio antioqueño.

La senadora Isabel Zuleta manifestó que este evento es de suma importancia, pues recogerá la diversidad de opiniones de todos los sectores involucrados y podrá de esta manera establecer la ruta para la apuesta social en búsqueda de la construcción de la paz.

A su vez señaló que el mismo alcalde es quien ha indicado que la ciudad está siendo gobernada por las estructuras criminales que por la historia político social de Medellín, se ha hecho que cojan fuerza. Sin embargo, anunció que los homicidios asociados a las estructuras han disminuido entre un 8 y 10%, lo que significaría que la propuesta del Gobierno Nacional estaría funcionado, pues la principal meta del presidente Gustavo Petro es defender las vidas de todos los colombianos.

Por tanto, la senadora expresó que es importante una articulación con las administraciones locales e invitó a Federico Gutiérrez a dialogar y fortalecer los procesos de paz total: “También hay mucha especulación sobre el proceso. El alcalde dice que solo se puede sentar cuando hayan dejado de hacer esto y a esto y a esto. La política de paz total es el diálogo, privilegiar el diálogo por encima de cualquier otra cosa, sin dejar de hacer lo que la fiscalía le corresponde, lo que la policía le corresponde, lo que todas las autoridades le corresponden”.

El evento también tuvo presencia de políticos de la oposición que agradecieron la invitación porque consideran que es momento de hacer públicos los proyectos asociados a esta apuesta, por lo que señalan que es necesario que los incluyan en las decisiones.

La concejal Claudia Carrasquilla, se refirió al respecto: “Porque es que esas políticas de paz no se hacen desde un escritorio, desde el Gobierno Nacional. Hay que ir a los territorios y consultar la verdad de lo que sucede con la paz en cada uno de los territorios. Porque no es lo mismo lo que está sucediendo hoy en el Cauca, con lo que sucede en la ciudad de Medellín, con lo que sucede en Bogotá, Barranquilla, Cali y las demás ciudades. Entonces, por eso, si se quiere verdaderamente un tema de paz total para el país, no podemos tener concentrados solamente unos actores allí armados, a quienes se les vienen dando unos privilegios, sino que hay que contar con todos los actores”.

Con la audiencia se espera escuchar las diferentes voces que tiene el conflicto para que, de esta manera, se pueda trabajar articuladamente y tomar las decisiones adecuadas que puedan beneficiar a todos los actores sociales involucrados en la paz urbana.