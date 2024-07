Ante la JEP fueron escuchados militares acusados de asesinar a líder comunal de Hacarí

Cúcuta

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas realizó la audiencia de seguimiento al régimen de condicionalidad en la Ruta No Sancionatoria con comparecientes no seleccionados como máximos responsables de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado en Norte de Santander.

🚨🚨 Cerca de ocho horas duró audiencia de seguimiento al régimen de condicionalidad - Subsala Catatumbo de la JEP, donde se escuchó a los máximos responsables de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en Norte de Santander.



Durante la jornada se conoció detalles del asesinato de Héctor Antonio Rubio Álvarez en el 2007, quien era miembro de una JAC en zona rural de Hacarí, asesinado en la Operación Jerusalén.

“Le doy la orden al soldado Ojeda que hay que asesinarlo y él me dice que no hay problema. Le digo al señor Héctor Antonio Rubio que se ubicara sobre una piedra que le iba a tomar una foto. Él se hizo así y el soldado Ojeda accionó su arma de dotación, el señor Rubio cayó. El soldado Zorrilla me pasa un arma corta, era un revolver, se lo coloqué en la mano, hizo uno o dos disparos y saqué una granada que llevaba de dotación, se la coloqué en un bolsillo del pantalón y simultáneamente algunos soldados dispararon, se tomó comunicación diciendo que habíamos entrado en combate” dijo el compareciente Arnoldo Téllez, sargento viceprimero del ejército, en audiencia.

Posterior a ellos la Magistrada le preguntó: ¿Usted dio la orden de disparar al aire para simular un combate?, Téllez respondió “Yo di la orden, sí señora magistrada”.

Dentro de las medidas de reparación simbólica se atendió la solicitud de las víctimas de que, en desarrollo de las audiencias, no se haga uso de los uniformes del Ejército.