Walmer Pacheco: Cuando no hay noticia en Barranquilla, inventan. No me regalé al Pereira

El fútbol colombiano esta semana retoma labores. El Deportivo Pereira, que tuvo varios cambios de cara al segundo semestre, iniciará la Liga en su visita al Deportivo Cali. Para este compromiso, el entrenador Luis Fernando Suárez contará con varias de sus figuras, a excepción del recién llegado Walmer Pacheco.

Justamente el experimentado defensor habló en El VBAR Caracol sobre su llegada al conjunto risaraldense, agradeció la oportunidad que le dieron en medio de la incertidumbre por su futuro deportivo y afirmó que dará todo de sí para conseguir el segundo título del club.

“Agradecer al presidente, al dueño, que me dieron la oportunidad y me abrieron las puertas de este equipo. Queda afrontarlo de la mejor manera y esperar conseguir la segunda… Nunca me llegó algún contrato o algo escrito, nada. Pereira siempre estuvo ahí y queda uno contento y feliz. Espero dar lo mejor de mí”, sentenció.

Por otro lado, Pacheco se refirió a su salida del Junior de Barranquilla y aprovechó el espacio para aclarar las supuestas polémicas que giraron en torno a su adiós de la institución: desde los rumores de un acuerdo con algún club del exterior hasta las críticas en su contra por “regalarse” al Pereira.

Paso por el Junior de Barranquilla

Agradecimiento al club

“Son cosas del fútbol. Agradecido con lo que viví en Junior. Estoy feliz de haber conseguido la décima y aportar mi granito de arena para llegar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Estaré agradecido con don Fuad eternamente”.

Así califica su paso por la institución

“Mi etapa en Junior la califico como muy buena, entregué lo mejor de mí. Quizás me costó los primeros meses por haber llegado de la altura (Equidad) y es difícil por lo que es el Junior, el Metropolitano, la gente. Barranquilla es una cosa loca, una cosa hermosa que quedará siempre en el corazón. Es inolvidable... En las estadísticas, creo que fui uno de los jugadores con más partidos de los últimos años, siendo titular y teniendo un buen desempeño. Pereira me abrió las puertas y estoy muy agradecido”.

Deseo de continuar en Barranquilla

“Soy hincha de Junior, es el equipo a seguir, el del Centenario. Me quería quedar luchando con mis compañeros en esos octavos de final de Libertadores, quedar en la historia buscando la gloria internacional, pero son cosas del fútbol. Sí pedí una cita con don Fuad (Char). Nos reunimos, nos dimos la mano, nos abrazamos y llegamos a un acuerdo. Me iba a quedar un año más, pero al final no se dio”.

Polémica sobre su salida del Junior

Oferta del exterior en medio de la competencia

“Sí hubo ofertas, lastimosamente exageraron en lo que se dijo. Me llegó una oferta de Ecuador por 3 años, era compra, pero la mandaron al segundo partido de Libertadores (universitario). Me dieron una semana para contestar, pero por obvias razones no lo hice porque mi prioridad en ese momento era Junior. Pensaba además que tendría una segunda oportunidad de continuar y disfrutar de los octavos de final de Copa Libertadores, cosa que no ocurrió, pero eso pasa en el fútbol y solo queda respetar la decisión. Estoy muy agradecido con don Fuad (Char)”.

Crítica contra la prensa barranquillera

“No se dijeron cosas reales. A Junior nunca le llegó una propuesta falsa, todo fue real: la propuesta de tres años desde Ecuador en la segunda fecha de la Copa Libertadores, tuve una semana para responder y dije que no porque quería seguir en Junior… Eso de que me regalé al Pereira es mentira. Uno siempre quiere mejorar y buscar algo más… Los rumores de las fiestas lo inventan los periodistas, la foto esa en el Carnaval es de hace dos años. Soy costeño, mis hijos lo son, es normal que lleves a tus hijos a un desfile, que eches espuma o maicena. En Barranquilla cuando no hay noticia buena, buscan la noticia mala y eso perjudica al equipo. No vine, ni me le regalé al Pereira, como dicen los periodistas de Barranquilla”.