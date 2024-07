Por injuria y calumnia demandan al concejal del Creemos, Alejandro De Bedout

Antioquia

Ante la Fiscalía General de la Nación, el exconcejal de Medellín, Jaime Cuartas instauró una denuncia penal en contra del concejal de Creemos, Alejandro De Bedout, por injuria y calumnia.

Entre los argumentos y pruebas que allegó el excorporado del Partido Verde, adjunto el link de un vídeo que corresponde a la sesión del 22 de febrero de 2024 en la que Alejandro de Bedout habla sobre una supuesta extorsión que se habría cometido en la comuna 13 de Medellín.

Aunque en el vídeo, el miembro de Creemos no menciona explícitamente el nombre de Jaime Cuartas, hace referencia a que un exconcejal del Partido Verde se “quemó” a pesar de haber extorsionado a la comunidad pidiéndoles votos a cambio de instalación de contenedores en algunas zonas de la ciudad, Cuartas considera que se puede inferir que está hablando de él y por eso la demanda.

“Una vez que yo estuve, en la comuna 13, puntualmente en un barrio La Quiebra, me decían los de la Junta de Acción Comunal, increíble que ese concejal nos haya casi que extorsionado para que lo apoyáramos a él, para que nos pusiera Empresas Varias, un contenedor. Y el barrio del lado, los dos barrios, La Divisa y Juan XXIII, pues le siguieron el juego a este concejal y al otro día les pusieron los contenedores, entonces hasta con eso hicieron política, pero la ciudadanía no les copió, por más contenedores que les hayan puesto, por más que haya tenido gerente propio en Empresas Varias, este concejal anterior, pues ahí también se chamuscó y se quemó en las elecciones pasadas, no les sirvió la estrategia casi que extorsiva, que a punto de contenedores de basura iban a conseguir los votos de la comunidad”, expresó en el video, que también publicó en sus redes sociales, Alejandro De Bedout.

El corporado le dijo a Caracol Radio que no conoce la demanda, que no ha sido notificado y que está atento a los requerimientos de la justicia.