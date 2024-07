Horóscopo del Profesor Salomón: estos son los 5 signos que tendrán suerte con el dinero

El amor y la pasión se siente más fuertes que nunca. De acuerdo con Kyle Thomas, astróloga de People, en esta semana, la energía está más fuertes que nunca, por lo que se recomienda aprovecharla, ya sea para tomar valentía e ir en busca de lo que te inspira o para tomar acciones y mejorar su vida actualmente.

La energía del amor está tan fuerte que, según explica Thomas, este es uno de los mejores momentos para los solteros, pues tienen más posibilidades de relacionarse, conocer gente y seguir los deseos del corazón. Esto se debe a la energía de Leo que irá hasta el 4 de agosto.

Horóscopo de este martes, 16 de julio

El profesor Salomón, astrólogo y tarotista colombiano, hizo la lectura diaria de las cartas del Tarot para descubrir cómo les irá a cada uno de los signos esta semana. A continuación le dejamos los mensajes y recomendaciones que tiene para cada uno:

1. Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Se solucionarán pronto situaciones familiares que lo tenían preocupado. Por estos días ocurrieron algunos malentendidos o discusiones que no terminaron bien, pero ya por fin se aclararán esas situaciones y llegará la tranquilidad.

Las personas de este signo que están buscando un nuevo trabajo, les va a llegar la oportunidad, recibirán un ofrecimiento nuevo e interesante.

La suerte está en el dinero: por un lado, les llegará un dinero o una plata que no se esperaba, y, por otro lado, los juegos de azar estarán a su favor, así que aproveche que la suerte del dinero está a su lado.

El número de la suerte de hoy para Aries es: 9856

2. Leo (23 de julio al 22 de agosto)

¡A celebrar! Solo llegan buenas noticias: las situaciones que lo angustiaban, se mejorarán; el dinero por el que estaba sufriendo, llegará abundante por estos días; las situaciones y problemas difíciles que enfrentaba con su pareja, se solucionarán. La tranquilidad entonces volverá a su vida.

Hay unas personas que quieren hacer una sociedad o negocios con usted. La recomendación del profesor Salomón es que preste mucha atención a los papeles y a los acuerdos que quedan en el papel. Sea siempre muy claro para que más adelante no tenga sorpresas.

Las personas de este signo que quieren hacer un viaje, lo mejor es que busquen un lugar que tenga agua y mar. De acuerdo con el profesor Salomón, se recomienda que estas personas hagan un ritual en estas fuentes de agua, porque ellas representan renovación de energías y limpieza.

El número de la suerte de hoy para Leo es: 0428

3. Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Todas las cosas están a su favor. Según el profesor Salomón:

El amor se restablecerá

Va a llegar un buen dinero

La salud se fortalecerá

En lo que sí debe tener cuidado es en la parte espiritual. “Solemos pedir por salud, amor y dinero, pero pocas veces por la parte espiritual y es ella la que nos permite disfrutar de cada uno de los ámbitos anteriores”, explica el astrólogo.

Por esta razón, aconseja que se pida para que la parte espiritual esté equilibrada y así toda su vida lo esté igualmente.

El número de la suerte de hoy para Sagitario es: 1350

4. Tauro (20 de abril y el 20 de mayo)

Es momento de definir ciertas situaciones que llevan un buen tiempo confusas y enrededadas. Lleva esperando mucho tiempo, dando vueltas y vueltas a la misma situación, pero ya es momento de que tome acciones y decisiones para aclarar tales cosas de una buena vez.

Para tomar esta decisión, explica el profesor Salomón, se debe priorizar lo que realmente le gusta y lo que realmente le interesa. Tiene que ser claro, pensar primero en usted y seguir adelante con sus proyectos.

Algunas personas de este signo estarán en un proceso quirúrgico o tendrán un examen muy importante. No se angustie, de acuerdo con el tarotista, las cosas van a salir muy bien. Ante todo, ponga su salud en las manos de Dios y en oración.

Las relaciones o el amor está en una situación un poco compleja. Si está teniendo problemas con su pareja, no se altere, en vez de pelear, busque el diálogo. Recuerde que las cosas se solucionan con amor, paciencia y, especialmente, con mucha paciencia y comunicación.

El número de la suerte de hoy para Tauro es: 2587

5. Virgo (23 de mayo al 22 de septiembre)

Se vienen muchas cosas con dinero. Tendrá que mover, pagar, recibir, hacer transferencias o procesos parecidos con dinero, en todos deberá tener mucha atención y cuidado.

Esta semana se vienen gratas y muy buenas sorpresas económicas. De hecho, por estos días van a llegar negocios u oportunidades relacionadas con el dinero.

El número de la suerte de hoy para Virgo es: 8829

6. Capricornio (21 de diciembre al 19 de enero)

Los Capricornios han venido luchando fuerte, de manera juiciosa y muy entregada en sus proyectos. Para cada uno de ellos, explica el profesor Salomón, se vienen y preparan grandes bendiciones.

De hecho, las bendiciones en su aspecto laboral no se limitan a los proyectos que ya inició y en los que se encuentra en proceso. También aplicarán en los proyectos nuevos, así que se recomienda que si tiene alguna idea, comience a trabajar en ella, porque las bendiciones también llegarán allí.

¡Tenga cuidado! Según el tarotista, las mujeres de este signo deberán tener especial cuidado con las relaciones, porque las cartas proyectan nacimientos o embarazos.

El número de la suerte de hoy para Capricornio es: 3096

7. Géminis (21 de mayo al 21 de junio)

¿Tiene proyectos en mente? Este es el momento para sacarlos adelantes, sin miedo. Siga su instinto porque todo lo que tiene pensado lograr, lo podrá conseguir.

De acuerdo con el profesor Salomón, las personas de este signo que quieren volar, quieren viajar o cambiar de vivienda, deben hacerlo sin pensar. Las puertas y oportunidades para que haga esos cambios están abriéndose.

Es importante que no desaproveche la energía del sol que está a su favor, pues es esta la que hace que se presenten grandes y muy buenas oportunidades para usted: revíselas y tómelas.

Si tiene hijos, una recomendación clave es que no descuide la comunicación con ellos. Siéntese un día para hablar con ellos, asegurarse que están bien y que no tienen problemas que quizá no saben cómo solucionar.

El número de la suerte de hoy para Géminis es: 7714

8. Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Sorpresas relacionadas con dinero vienen. Según el profesor Salomón, llegará un dinero que estaba esperando y, de hecho, a lo largo de la semana, tendrá grandes bendiciones económicas que mejorarán su situación financiera.

¡Ojo con la parte emocional! Tiene que invertir tiempo y dedicación a cuidar sus relaciones. En las cartas sale que posiblemente está pasando por una situación compleja o enredada con su pareja o con la persona con la que está saliendo. Ante esto, la recomendación es que converse, se comunique y busque soluciones para acabar con esta situación que le roba su energía.

En temas laborales, es posible que por estos días lleguen nuevas ofertas de trabajo o que el emprendimiento en el que está trabajando tenga un especial éxito.

El número de la suerte de hoy para Libra es: 5078

9. Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Mucho cuidado con las envidias y las malas energías en su alrededor. De acuerdo con el profesor Salomón, en las cartas se observa algunas personas que están observando todo lo que hace y que están muy pendientes de lo que gana.

Para ello, el astrólogo recomienda ser muy observador, para tener claro quiénes son esas personas en las que está despertando tanta envidia, para así alejarlas. De igual forma, aconseja no contar tanto su vida personal a los demás, concentre sus logros para usted mismo.

Hay personas de este signo que empezarán pronto un estudio o están pensando en comenzar a estudiar. Es importante que le meta dedicación, pues estos estudios les servirá mucho para su futuro.

El número de la suerte de hoy para Acuario es: 1589

10. Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

La carta de la Luna está presente en estos días. Eso significa que la intuición estará muy presente por estos días para las personas de Cáncer. Sobre ello, el profesor Salomón recomienda seguirla, escucharla y dejar que actúe sobre su vida.

La intuición será clave sobre las cosas que quiere hacer, cambiar o mejorar, para así conseguir las metas que tiene en su vida en este momento.

Por otro lado, un ángel lo está protegiendo mucho esta semana. La recomendación en este caso es que se conecte con su ángel guardián: “pídale que lo ayude, que lo ilumine y que le dé la estabilidad y cambio que necesita”; explicó el astrólogo.

Finalmente, señala que algunos de ustedes van a viajar, esto los llenará de una buena energía. “Recuerde que salir a un bosque o al campo hace que nuestra energía se recargue y es algo que necesitan las personas de este signo”, explicó el profesor Salomón.

El número de la suerte de hoy para Cáncer es: 6170

11. Escorpio (24 de octubre a 22 de noviembre)

¡Después de la tempestad, llega la calma! De acuerdo con el profesor Salomón, han sido días complejos, se ha pasado por momentos muy fuertes y difíciles, pero después de sufrir tanto, por fin llega la tranquilidad y estabilidad a sus vidas.

Por estos días, deberá firmar unos papeles importantes. Así como deberá estar muy pendiente de su celular, porque llegará una llamada muy especial que lo llenará de paz, tranquilidad y felicidad.

El número de la suerte de hoy para Escorpio es: 0579

12. Piscis (18 de febrero al 20 de marzo)

Buenas noticias: se viene estabilidad, tranquilidad y se acaba la incertidumbre. Si tiene cosas y tareas pendientes, todo se terminará por culminar esta semana, pero para ello tendrá que tomar decisiones y tener algunas conversaciones para así poder dejar todo al día.

Un dinero que está pidiendo, va a llegar y en el amor, la armonía y sorpresas grandes llegarán por estos días.

El número de la suerte de hoy para Piscis es: 2538