Egan Bernal aclara los rumores: afirma no tener COVID-19 y seguirá en el Tour de Francia

El portal flameno Het Nieuwsblad generó gran revuelo al asegurar que Egan habría dado positivo por COVID-19 y podría retirarse del Tour de Francia en la tercera y definitiva semana, la cual será la más dura de la competencia al tener que afrontar varios días de alta montaña, pasando por los Alpes y los Pirineos Franceses. Sin embargo, el mismo pedalista colombiano salió rápidamente a desmentir esta información y aseguró sentirse bien para terminar la vuelta francesa.

La versión de su retiro había tomado fuerza luego de lo que fue la última etapa de alta montaña del domingo, donde perdió más de 42 minutos y se alejó significativamente de la clasificación general. El colombiano cayó de la casilla 12 hasta la 21, lo que dejaba ver que no pasaba sus mejores días en la ronda francesa.

El pedalista de Zipaquirá habló en ESPN previo al inicio de la jornada de este martes entre Gruissan y Nimes, negando así todos los rumores de su retiro de la competencia y asegurando que se sentía mucho mejor y dejando claro que su intención es vivir día a día de lo que resta de la carrera.

“Hoy mejor, con ganas. Disfrutar del Tour en esta última semana. En este momento estoy viviendo un día más, salir con buena mentalidad y enfocado en la carrera, si no se hace muy larga. Es el Tour de Francia, la carrera más importante del mundo y tenemos que estar enfocados”, afirmó.

Mientras que de los rumores de su supuesto contagio, comentó: “Me acabo de enterar de la noticia, no sabía que estaba por ahí, pero es falsa. Es verdad que he tenido dos veces gripa en este Tour, pero he hecho las pruebas y no me da positivo para COVID-19″.

¿Cómo va Egan Bernal en la clasificación general?

Egan figura actualmente en la casilla 21 de la clasificación general del Tour de Francia, a 57′12″ del esloveno Tadej Pogacar. Bernal es el tercer mejor latino de la competencia, segundo colombiano en la general. Bernal está una casilla por detrás del ecuatoriano Richard Carapaz y del también colombiano Santiago Buitrago, décimo a 16′32″.

Bernal, lejos de la general, ahora deberá ayudar a su compañero de equipo, Carlos Rodríguez. El español es el mejor ubicado del INEOS en la clasificación y buscará intentar meterse en alguna fuga para ganar una etapa.