Caída en la deforestación, ¿Cómo mantener la tendencia a la baja?

En Hora20 hablamos de deforestación, de la reducción registrada en 2023, de los logros y de los desafíos ambientales que tiene el país en la materia ante las primeras cifras del 2024, las cuales indican incrementos en la deforestación. También una mirada a la reciente medida que prohíbe los plásticos de un solo uso.

Lo que dicen los panelistas

Ricardo Lozano, exministro de medioambiente y exdirector del Ideam, señaló que no es clara la noticia que publica el gobierno, “lo que nos preocupa es lo que pasa hoy, la ministra ya anunció el incremento del 40% de la deforestación al primer trimestre de este año”. Resaltó que los informes del Ideam dicen que la deforestación 2024, 2025 y 2026 va para arriba, “la reducción del año pasado obedece al compromiso que se hizo con la cooperación internacional, eso no es de ahora y viene amarrado a un plan de acción firmado desde 2019″.

Advirtió que se debe trabajar con las comunidades, con las personas que están en los territorios y avanzar en procesos como titulación de la tierra.

Julia Miranda, representante a la Cámara por el Nuevo Liberalismo y exdirectora de Parques Nacionales Naturales, explicó que en 2024 las cifras del primer trimestre muestran que es inestable poder mantener la reducción en deforestación, “eso se da por la falta de gobernabilidad en el territorio”, además, advirtió que por voluntad de los armados, de no querer parar la deforestación fue que se dispararon las cifras, “todos los fondos que hemos recibido para ejecutar están siendo difícil de ejecutar por la peligrosidad que hay para los actores institucionales”.

Señaló que hay más recursos que nunca, “eso debe llevar al fortalecimiento institucional para que puedan mejorar sus competencias. PNN pierde el 40% de sus funcionarios por concursos públicos y falta de recursos”. También comentó que las corporaciones autónomas regionales tienen un rol fundamental. De otro lado, dijo que se debe respaldar a las comunidades locales, indígenas, campesinos que están vulnerables porque son llevados por fuerzas oscuras para deforestar.

Para Camilo Prieto, médico, profesor de cambio climático y salud ambiental y magíster en Energía y Sostenibilidad, pensar en que se reduzca o incremente la deforestación es hablar de lo que Colombia aporta a gases que alteran el balance energético del planeta. “Cuando vengan los otros dato del 2024, seguramente tendremos cifras importantes de deforestación. No hay presencia institucional que controle eficientemente la deforestación”.

Por anticipación, es necesario hacer inversión relevante para el control futuro de incendios, “hay que reducir la vulnerabilidad. Si el país no hace gestión del riesgo, estaremos en complejidades que se van a seguir incrementando”, señaló sobre lo ocurrido en el pasado fenómeno de El Niño y los incendios forestales que se produjeron por altas temperaturas.

Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, detalló que, si bien hay un descenso en el 2023, la tendencia cambia en el último trimestre y en el primero del 2024, “eso muestra un proceso que no está consolidado”. Manifestó que desde septiembre el EMC dice que retoma actividades y presiona, un elemento que considera se refleja en construcción de carreteras y focalización de deforestación donde hay grandes inversionistas. Comentó que la deforestación es mucho más focalizada, “hoy la variable más fuerte va a estar en el eje entre diálogos de paz y estructura agraria. Hay intervenciones de muchos años en donde hay organizaciones sociales, gobiernos que tienen acuerdos monitoreados y exitosos”.

Señaló que lo que ocurre en Colombia no es un fenómeno aislado, “el fenómeno de apropiación de tierras se da en mayor magnitud, el crecimiento del hato ganadero en Colombia es el más alto de toda Sudamérica y en tercer lugar, hay movilización gigante de capitales”, con lo cual, dijo que en el territorio más de $7,5 billones de pesos fueron invertidos en proceso de deforestación, construcción de vías y llegada de ganado. Además, dijo que hay niveles que no se atacan como revisión de flujo de capital internacional que llega para apropiación de tierras y movimiento de ganado. También comentó que hay una coordinación nacional contra la deforestación muy poderosa, pero que no se debe mirar a quien está en el territorio con la motosierra.