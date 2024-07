Prensa mundial critica los penaltis no dados a Colombia: “Contra Argentina no se atreven”

La Selección Colombia se quedó ad-portas de sumar el segundo título de su historia. Los dirigidos por Néstor Lorenzo cayeron con Argentina en la final de la Copa América (resultado final de 0-1 con anotación de Lautaro Martínez) y aplazaron la posibilidad de gritar nuevamente campeón, algo que no ocurre desde el 2001.

El compromiso disputado en el Hard Rock Stadium de Miami fue sumamente igualado, con dos seleccionados que llegaron invictos y que figuraban como los de mejor rendimiento a lo largo del certamen. Claro está que la ‘Tricolor’ fue considerada como la selección que mejor fútbol desplegó en los Estados Unidos.

A pesar de lo igualado que estuvo el duelo, tanto así que se fue al tiempo extra, las polémicas arbitrales dijeron presente. Tanto en el segundo tiempo con el cierre del compromiso se presentaron dos acciones dentro del área argentina, que pudieron haber sido sancionadas como penalti por el juez Raphael Claus, de flojísima actuación.

Polémicas decisiones en contra de Colombia

La primera acción discutida se dio sobre los 72 minutos de partido, cuando Jhon Córdoba fue a disputar un balón dentro del área y terminó siendo derribado de manera imprudente por el mediocampista Alexis Mac Allister. Si bien Claus no sancionó nada, desde el VAR le pidieron pausar el encuentro mientras se revisaba la acción. Tras unos minutos, y sin motivo alguno, se tomó la decisión de dejar seguir.

El mismo Córdoba no podía creer lo ocurrido e incluso se terminó reanudando el compromiso con infracción en favor de la ‘Albiceleste’...

La segunda situación ocurrió en el agregado del segundo tiempo extra, cuando no quedaba tiempo para más. En un balón aéreo, el defensor Dávinson Sánchez quiso rematar el balón de primera y lo logró levemente, pero inmediatamente después recibió una patada en su muslo izquierdo de parte de Nicolás Tagliafico.

Nuevamente, tanto el árbitro central como el VAR hicieron caso omiso del evidente golpe y dejaron continuar.

Reacción a las jugadas polémicas

En medio de la polémica consagración argentina, la prensa mundial hizo eco de las acciones mencionadas. En España, por ejemplo, el periodista Edu Aguirre de ‘El Chiringuito’ indicó que la patada contra Dávinson Sánchez fue clara y era pena máxima en favor de Colmbia, pero sentenció que a la Argentina “no se atreven” a sancionarle dichas situaciones divididas, y menos en una final.

“Eso es penalti. Le dan una patada en el muslo. Pero bueno, por favor, le da una petada en el aire... No les van a dejar, a Colombia no les van a dejar. Esto si te lo pitan, te lo comes. Toca el balón hacia arriba y le rematan en la pierna... No se van a atrever a pitarlo, no lo pitan, es que no lo van a pitar. Está claro, si era el camino más fácil, el camino más fácil siempre”, comentó.

Por otro lado, el Diario AS calificó la presentación de Raphael Claus como “discutida”: “Encuentro muy físico y que, en varios tramos, se le salió de las manos a Raphael Claus, árbitro brasileño y cuyo desempeño fue polémico al no revisar dos posibles penales a favor de la Tricolor... Además de estas dos jugadas discutidas, Claus frenó constantemente ofensivas de Colombia por faltas en ataque”.