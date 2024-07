Juez da la razón a periodista Carlos Figueroa al negar tutela instaurada por Germán Viana

Cartagena

En una decisión de segunda instancia, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena confirmó el fallo proferido en primera instancia por el Juzgado Undécimo Civil Municipal de Cartagena en favor del periodista Carlos Figueroa Díaz, al considerar que no vulneró los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre de Germán Viana Guerrero tras la publicación de una noticia el 13 de diciembre de 2023.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Viana instauró una acción de tutela en la que solicitó ordenar la rectificación de una noticia divulgada por el comunicador social, en donde se informaba de la preocupación que había en la Cámara de Comercio de Cartagena frente a su postulación dentro de la junta directiva de esa entidad cameral.

“Yo dije que ellos estaban preocupados porque temían que la Cámara de Comercio se politizara. Luego expresé de qué manera había llegado Germán Viana a la Cámara de Representantes en el 2010 a través de mecanismos poco ortodoxos, porque algunas personas sacaron a Miguel Ángel Rangel y en esa medida pudo ingresar”, explicó Carlos Figueroa Díaz.

Mediante providencia de fecha 27 de mayo de 2024, en primera instancia el Juzgado Undécimo Civil Municipal de Cartagena no accedió al amparo invocado por considerar que los derechos fundamentales de buen nombre y honra del accionante no han sido vulnerados por el periodista. Este fallo fue confirmado en segunda instancia por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito.

“Mi argumento jurídico fue que yo hablé en plural y no en singular, por lo tanto, estaba hablando de personas indeterminadas, y que, además, sí llegó a través de mecanismos poco ortodoxos pues el único mecanismo ortodoxo para llegar a la Cámara de Representantes es a través de los votos. El juez me dio la razón en primera y segunda instancia, esto sirve para que no se venga a vulnerar el derecho a la libertad de prensa”, argumentó el periodista.