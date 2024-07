“Grupos armados deben aprovechar oportunidad de reconciliación”: presidente Asamblea

Cúcuta

Las autoridades de Norte de Santander hacen un llamado a los grupos armados para aprovechar la oportunidad de reconciliación que se ofrece por medio de los diálogos de paz.

Con esto se insta a dejar de lado las acciones violentas y todo aquello que atente contra la integridad de la sociedad civil.

“A estos grupos al margen de la ley, que aprovechen esta oportunidad que se les está dando para procurar reconciliarnos. Colombia es un país fraccionado, así lo han demostrado ya en anteriores ejercicios, teniendo en cuenta que un 50% de las personas no creen en estas salidas dialogadas” dijo a Caracol Radio Rafael Cáceres, presidente de la Asamblea de Norte de Santander.

Por su parte, en la provincia de Ocaña esperan aprovechar la experiencia del nuevo obispo para articular trabajos con la Iglesia Católica en la búsqueda de la paz.

“La Iglesia Católica en el caso particular del Catatumbo ha cumplido un papel muy importante en todo el tema humanitario, el año pasado, en ese momento doloroso del secuestro, no hubo una liberación en la que no estuviera la iglesia, y tenemos mucha expectativa del trabajo que se pueda realizar” afirmó en diálogo con Caracol Radio el alcalde de Ocaña Emiro Cañizares.

Desde los diferentes sectores piden participación de las autoridades departamentales en las mesas de diálogo con los grupos armados.