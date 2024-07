Clasificación Tour de Francia: Pogacar sentencia la 2 semana y Buitrago escala la general

Este domingo 14 de julio, el corredor esloveno Tadej Pogačar sentenció la segunda semana del Tour de Francia 2024 con una impresionante victoria en el mítico Plateau de Beille, que lo aleja cada vez más de sus contrincantes en la clasificación general.

El corredor del UAE Team Emirates, se antepuso en la etapa reina de esta edición de la “Gran Bucle”, que estuvo marcada por un calor infernal, una travesía por cinco de los puertos más emblemáticos de los Pirineos; y un furioso ataque del danés Jonas Vingegaard a menos de 10 kilómetros de alcanzar la meta.

“Estoy muy contento del momento de forma que tengo y de la forma en la que, gracias al equipo, he podido superar esta etapa en la que ha hecho mucho calor y yo con el calor no me suelo encontrar bien”, dijo el ciclista vestido de amarillo, tras lograr su tercera victoria en la ronda gala.

Por su parte, el competidor danés del Team Visma | Lease a Bike, que ha luchado desde hace 15 etapas por superar a Pogačar en cuestas y llanos, reconoció la superioridad del esloveno en esta edición, no sin antes asegurar que estaba convencido que había desempeñado “una de las mejores etapas de mi vida”.

“Solo puedo felicitarle y reconocer que es el más fuerte. Si mantiene este nivel tendré que resignarme a ser segundo”, dijo Vingegaard al culminar una etapa en la que emprendió uno de los ataques más contundentes de la edición a menos de 7 días de que concuya el Tour de Francia.

El ciclista más combativo de la jornada y quien demostró mayor tezón a lo largo de los 197.7 kilómetros que separan a la localidad de Loudenvielle con el puerto de categoría especial de Plateau de Beille, fue el ecuatoriano Richard Carapaz, que supo afrontar las cuestas y llanos que separan al el Peyresourde, Menté, Portet d’Aspet, Agnés.

“Ha sido una jornada dura, hemos intentado todo, pensaba que podía ser la buena escapada, pero no hemos conseguido suficiente margen para la última ascensión”, aseguró el ciclista del EF.

Por su parte, el corredor bogotano del Bahrain-Victorious, Santiago Buitrago, escaló en la general y entró al top 10, seguido por el incansable Egan Bernal, del Ineos Grenadiers; Harold Tejadadel Astana; y cerrando la participación de los colombianos con el embalador Fernando Gaviria del Movistar Team.

Así quedó la clasificación general luego de la etapa 15