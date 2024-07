Néstor Clausen: “Messi era el jugador más importante y en esta Copa no ha aparecido”

Nestor Clausen. (Photo credit should read JUAN MABROMATA/AFP via Getty Images)

Néstor Clausen, exfutbolista y entrenador argentino de 61 años, fue campeón del mundo en 1986 con la Albiceleste y es ídolo de Independiente de Avellaneda, en donde ganó varios títulos, entre ellos, una Copa Libertadores y una Intercontinental. Clausen habló en El Alargue de Caracol Radio sobre la final de la Copa América, analizó el nivel de la Selección Colombia y apuntó al nivel mostrado por Lionel Messi en esta edición del certamen.

Se le inició preguntando por los equipos favoritos para esta Copa América, y como ha visto su nivel en el desarrollo del campeonato: “Desde el inicio, arranca como favorito Argentina, Brasil, pero de repente los favoritos fueron perdiendo ese favoritismo por la forma en que jugaron los partidos y como fue ganando Colombia, que se fue convirtiendo en favorita”.

Argentina no ha mostrado su mejor versión en el campeonato, sin embargo, está en la gran final luego de derrotar a Canadá en las semifinales del campeonato, esto dijo sobre el nivel del equipo de Lionel Scaloni. “A esta Argentina no la he visto jugar bien en la Copa, como cuando ganó el Mundial y la Finalísima. Messi era el jugador más importante y en esta Copa no ha aparecido”, afirmó

Sobre la gran final de la competencia, opinó: “Colombia y Argentina van a tener un juego de posesión, de ver quién juega mejor. Tanto Messi como James van a tener libertad para emplear sus habilidades. Será un duelo de ver quién juega más lindo. Será una final entretenida”, finalizó.

¿Cuándo es la final?

Colombia se medirá a Argentina por el título de la Copa América el próximo domingo, a las 7:00PM, en el Hard Rock Stadium de Miami. En total, de los 14 partidos que jugaron en Copa América, Argentina ganó 7 veces, Colombia 3 y empataron otras 4. Además, la Tricolor solamente pudo ganarle uno de los cinco duelos directos que disputaron, cuando se enfrentaron por el tercer puesto de 1987.