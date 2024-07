El primer colombiano que correrá las 6 maratones más importantes del mundo en un año

Caracol Radio tuvo la oportunidad de hablar con Eduardo, un fotógrafo profesional que no le interesaba mucho el deporte. Participó en la media maratón de Bogotá, pero tampoco le gustó la experiencia. Gracias a su hermano, Rodrigo Acevedo, un triatleta profesional, también comenzó a practicar estos deportes.

“A mí nunca me ha llamado la atención, yo siempre estuve más por el lado de las artes, de la música, de la fotografía, del cine. Y hace casi 10 años, cuando tenía 28 años, me picó un poco como él... yo diría que era como la crisis de los 30 años o algo así, pero realmente como me picó un poco el bichito de que es hacer ejercicio realmente”, indicó Eduardo.

Eduardo empezó a cambiar su estilo de vida y el triatlón también le cambió la vida. Dejó de fumar, de salir de fiesta y a ser un poco más saludable con su cuerpo.

Un día le llegó una llamada que le cambiaría aún más la vida. Un amigo cercano lo había recomendado en la empresa Abbott para hacer un reto: correr las seis maratones más importantes del mundo en un año, en un tiempo de menos de tres horas.

La empresa quería que fuera una persona normal que pudiera cumplir con el reto, es decir que no fuera atleta.

Sería la primera vez que un colombiano hiciera este reto, pues solo 84 personas en el mundo han podido lograrlo.

“Esto es una cuestión de oportunidad y no de capacidad, entonces tengo que hacerlo de la mejor manera posible y ahí nace un poco el reto”, dijo Eduardo.

Maratón en Londres. Foto: Suministrada por Eduardo Acevedo. Ampliar

¿Cómo se preparó para correr 6 maratones en un año?

Desde las 4 de la mañana Eduardo está listo para entrenar y correr. La mayoría de las veces entrena en el gimnasio, en una corredora, y los fines de semana hace fondos aprovechando la ciclovía, ya que según Acevedo, a pesar de que Bogotá es una ciudad de muchos aficionados, hay mucho tráfico y es muy peligrosa.

La marca deportiva Adidas también se sumó al reto. Eduardo es embajador en redes de la marca y le financiaron los zapatos con la más alta tecnología para que pudiera cumplir con el reto.Toda esta preparación busca que Eduardo no tenga una lesión.

Gracias a este entrenamiento Eduardo va en la mitad del reto. Corrió en Tokio el pasado 3 de marzo, luego en Boston y una semana después en Londres.

Las carreras que le faltan son el próximo 29 de septiembre en Berlín, a las dos semanas en Chicago y a las tres semanas en corre en Nueva York.

Boston y Londres las maratones más exigentes

“Las dos en seis días, pues porque hay que viajar, hay que hacer un cambio horario, uno está muy cansado, sobre todo estás muy cascado muscularmente de Boston y pues te toca levantarte a los seis días y correr otra maratón”, dijo Eduardo.

El único tiempo que tuvo para descansar fueron 5 días que los pasó encerrado en el cuarto del hotel con unas botas de compresión de aire que lo ayudaron a drenar los líquidos mientras comía.

“Realmente lo único que recupera de verdad es dormir y comer, los masajes ayudan sobre todo muscularmente, pero si quieres recuperarte hay que dormir y comer mucho”, reveló el fotógrafo.

Con respecto a la maratón que siente que será más difícil, Acevedo aseguró que podría ser Nueva York. “Tiene unos puentes muy largos y que hay que subir mucho, y pues además va a ser la más dura, porque va a ser la tercera de ese ciclo de tres maratones en cinco semanas, entonces aunque hay tiempo para descansar, pues igual la carga va a ser dura”.

Aunque también le emociona Berlín porque cree que ahí podrá hacer el mejor tiempo de todas las seis maratones. “Por lo que es completamente plana, y entonces digamos también estoy emocionado de llegar a Berlín con mejor entrenamiento, más preparado, recuperado”, explicó.

Su mejor carrera hasta ahora fue en Tokio. Llegó en 2 horas y 43 minutos, por lo que espera romper récord en Berlín.

Maratón en Boston. Foto: Suministrada por Eduardo Acevedo. Ampliar

La media maratón de Bogotá

A propósito de maratones, el próximo 28 de julio se realizará la media maratón de Bogotá que ya agotó todas las entradas . Para Eduardo este tipo de eventos”abre un montón de puertas para que el atletismo siga creciendo”.

“Yo llevo corriendo la media maratón de Bogotá diez años y creo que este año es la primera vez que veo que las entradas se agotan como faltando meses para la carrera. Veo gente desesperada preguntando por todos lados dónde consiguen una entrada. Entonces sí, se ha vuelto un boom importantísimo”, contó Acevedo.

Ese boom que llama Eduardo, se presenta después de la pandemia, que el atletismo o la rutina de correr se volvió más popular en las calles de las grandes ciudades de Colombia, no solo para correr una media maratón sino por tema de salud.

“La gente se dio cuenta que correr así sea suave, correr cinco kilómetros, dos kilómetros, una hora, no solo es muy bueno para tu salud sino para tu cabeza”, concluyó.