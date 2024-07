Superintendente de Salud Luis Carlos Leal analiza el estado del sistema de salud y las EPS

Boyacá

El Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, ha hecho un análisis detallado sobre la situación del sistema de salud en Colombia. Según Leal, “el sistema de salud supuestamente está en una crisis nueva, pero la crisis viene de tiempo atrás. Muchos hospitales públicos históricamente han venido quebrando y muchas instituciones han tenido que retirarse del sistema debido a un sistema que, lamentablemente, no ha tenido en cuenta que el paciente y las personas están por encima del negocio.”

La crisis de las EPS intervenidas

En cuanto a las EPS intervenidas, Leal explicó que “hemos encontrado contratos con recursos públicos de salud que no benefician a la salud de los colombianos, algunos con sobrecostos y que no se ejecutan. Se paga a prestadores de servicios de salud que no prestan los servicios y con tarifas mucho más altas que las del mercado.” Además, algunas EPS tienen una cobertura insuficiente, lo que dificulta la dispensación de medicamentos y el tratamiento oportuno de las dolencias de los afiliados.

Sobre el proceso de intervención, Leal mencionó que “las intervenciones tienen varias fases. La primera es hacer un diagnóstico de las irregularidades dentro de cada EPS y cómo corregirlas.” En el caso de las solicitudes de salida del sistema por parte de las EPS, la superintendencia debe garantizar que no haya atropellos a la salud de los afiliados y asegurar una migración sin interrupciones en tratamientos. “En el caso de Sura, que es un desmonte voluntario, tenemos 60 días hábiles para contestar, lo cual se cumple aproximadamente en septiembre. Para Compensar, que es una liquidación voluntaria, el periodo es más largo y la superintendencia emitirá un concepto en diciembre,” añadió Leal.

Incremento de quejas de usuarios

Históricamente, la intervención de las EPS ha generado un aumento en las quejas de los usuarios. “La preocupación de los afiliados aumenta la demanda a nivel de PQRS, pero el compromiso de los interventores es disminuir las quejas garantizando la prestación adecuada de servicios,” explicó Leal.

Situación de la E.S.E. Santiago de Tunja

Leal también se refirió a la situación de la E.S.E. Santiago de Tunja, confirmando un déficit fiscal importante y falta de pago a los trabajadores tercerizados. “Estuvimos visitando la E.S.E. Santiago de Tunja, y hay un compromiso de mejorar la infraestructura y la facturación. Estamos haciendo una vigilancia estricta para evaluar los resultados de las medidas tomadas por la nueva gerencia,” aseguró Leal.

Reforma a la salud

Sobre las dudas que tiene la comunidad de la reforma a la salud, Leal aclaró que “la reforma pretende que el flujo de recursos sea más rápido y democrático, con un manual tarifario que permita vigilar adecuadamente los servicios de salud y fortalecer los sitios de atención primaria. No podemos permitir que los hospitales compitan por pacientes, sino que funcionen independientemente del volumen de pacientes. La salud es un derecho, no supeditado a una lógica de mercado ni al estrato social o lugar de residencia, y debe ser garantizado por igual para todos y todas.”