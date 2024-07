¿Por qué va a protestar el colegio de contadores públicos contra la alcaldía de Armenia?

ARMENIA

El próximo lunes 15 de julio, contadores públicos, comerciantes y voceros del colegio de contadores del Quindío realizarán un en la Secretaría de Hacienda Municipal el próximo lunes julio 15 a las 7:30 de la mañana la idea es manifestarnos en contra de lo que consideramos abusos por parte de la Secretaría de Hacienda

Mónica Barbosa contadora pública explicó que han evidenciado graves fallas en la gestión documental que ha generado que la administración municipal haga varios llamados a declarar cuando ya han declarado o se hagan emplazamientos por un puesto de Avisos y Tableros sin tener avisos y tableros o la negación de beneficios Zese a personas que están cumpliendo con las condiciones para el beneficio, además tenemos casos de personas a quienes les han embargados sus cuentas sin el debido proceso.

La contadora agregó “tenemos casos de personas sancionadas por haber cancelado en cámara de comercio y no en la Industria y Comercio cuando la Cámara de Comercio le informa a la Alcaldía Municipal, entonces toda esta serie de eventos que no son aislados no es uno solamente ni dos ni tres pues nos ha llevado a nosotros a tomar una un liderazgo para representar a estas personas y estamos invitando pues de nuevamente a todos los comerciantes a todos los colegas y la opinión pública en general que se sienta afectada también por la parte de impuesto predial a que nos acompañen el próximo lunes a manifestarnos en contra de esa situación”

Contadores y las razones de la protesta contra la alcaldía de Armenia. Foto: Adrián Trejos Ampliar

Y añadió “la administración dice que no hemos ido a las mesas que nos han convocado, que solo son un grupo, que no son todos los contadores, que decir sobre eso por supuesto que no son todos los contadores, hay contadores que probablemente no tengan casos incluso dentro de la mesa en que estamos acá hay contadores que no tienen casos, pero si asistimos al inicio del año a unas mesas de trabajo con la Secretaría de Hacienda y a la fecha de hoy no se han resuelto. Estamos hablando de seis o siete meses después como le llamamos pescar en río revuelto hoy un colega, lo llamó como emplazamientos a la maldita sea entonces pescando en río revuelto, a ver qué sacan.

La Contadora dejó en claro que están a favor de la fiscalización, pero lo que no están de acuerdo es en el procedimiento, en las formas como están actuando desde la secretaria de hacienda.

Secretario de Hacienda de Armenia, responde

Desde la alcaldía de Armenia realizan llamado al diálogo ante la inconformidad del colegio de contadores

El secretario de Hacienda de la ciudad Yeison Pérez fue claro que no es una generalidad de contadores sino un colectivo. Sostuvo que han invitado a un diálogo e incluso fueron citados por parte del alcalde de la ciudad, sin embargo, no accedieron al espacio.

Este será el punto del plantón de los contadores en Armenia Foto: Adrián Trejos

A pesar de eso, el funcionario dijo que continúan abiertos al espacio y fue enfático en afirmar la molestia está relacionada en razón de los procesos de fiscalización que adelantan desde el 2021.