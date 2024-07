Crisis de las EPS: Diagnóstico y propuestas del director de la ADRES

Boyacá

En entrevista con Caracol Radio, el director de la ADRES, Félix León Martínez, habló sobre la crisis que enfrentan las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia, explicando tanto sus causas como las propuestas de reforma que se están considerando para el sistema de salud.

Bonanza y crisis en las EPS

Según Martínez, la actual crisis de las EPS se puede entender mejor a la luz de la bonanza que experimentaron en 2020 y 2021. “Estas crisis suelen suceder a las bonanzas. Las EPS tuvieron una bonanza importante en 2020 y 2021 porque durante tres meses no hubo servicios y no tuvieron que pagar servicios. Eso significa que hubo $10,000 millones adicionales, y además el gobierno les aprobó otros $10,000 millones para reconocer servicios no POS de muchos años anteriores, de modo que tuvieron un ingreso adicional del orden de $20 billones,” explicó Martínez.

Sin embargo, en 2022, cuando los recursos adicionales se agotaron y los pacientes volvieron, las EPS ya no tenían los mismos ingresos, lo que resultó en un ajuste doloroso que ha afectado tanto a las entidades como a los afiliados.

Una de las razones que cobra mayor fuerza para esta Reforma a la Salud, es evitar que las EPS sean las encargadas de administrar los recursos, como lo manifiesta el director Martínez pic.twitter.com/j98dr8kszj — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) July 12, 2024

Pasivos acumulados y mala gestión

Martínez también destacó que los pasivos de las EPS son un problema acumulado de años. “La historia de los pasivos es una historia vieja y acumulada. El director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas dijo la semana pasada que siguen creciendo los pasivos de nuestros hospitales y clínicas asociados, de $16,000 millones a $16,700 millones de mayo a mayo, de 2023 a 2024,” indicó Martínez, señalando que estos pasivos han disminuido en términos reales debido a la inflación.

Además, el director de la ADRES señaló malos manejos actuales y denuncias del superintendente sobre la transferencia de utilidades a dueños y patrones, incluso en épocas de bonanza.

Propuestas de reforma

En cuanto a las soluciones, Martínez mencionó que la reforma al sistema de salud, que será presentada en la próxima legislatura el 20 de julio, busca que las EPS no sigan manejando directamente los recursos de la salud. “La reforma propone que las EPS no sigan manejando los billones de la salud, porque no es lo mismo una empresa que hace esfuerzo para vender muebles, que una empresa que recibe millones del Estado,” comentó.

La propuesta incluye la creación de gestoras que administren los servicios, pero sin manejar el dinero directamente. Estas gestoras ordenarán los pagos al ADRES, que a su vez auditará las cuentas y realizará todos los pagos del sistema.

Finalmente, Martínez enfatizó la importancia de manejar los recursos con cuidado. “Si los recursos se manejan bien, deberían rendir, porque no hay forma de aumentar $20 billones con una reforma tributaria. El gobierno no puede sacar $20 billones adicionales, así que hay que trabajar con lo que hay y manejar con mucho cuidado y delicadeza los recursos del sector salud,” concluyó.

Esta visión integral del director de ADRES subraya tanto los desafíos actuales como las posibles soluciones para asegurar la sostenibilidad y eficacia del sistema de salud en Colombia.