“Hay que tomar una decisión”: Gobierno evalúa continuidad del cese al fuego con el EMC

Colombia

Tras una reunión con la mesa nacional de garantías, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo informó que el Gobierno nacional está evaluando si extiende o levanta el cese al fuego acordado con el Estado Mayor Central. La decisión se tomará el próximo lunes 15 de julio.

“El próximo 15 hay que tomar una decisión frente al cese bilateral al fuego con las estructuras del EMC. Lo que acordamos hoy con estas plataformas es que durante toda la tarde de hoy, durante estos días, vamos a recibir toda la información de ellos, todas las opiniones, que serán insumos fundamentales a la hora de tomar una decisión el 15, frente a esas distintas estructuras armadas”, declaró el jefe de la cartera política.

Cristo fue enfático en advertir que “lo que no puede suceder y no se puede tolerar es que estas estructuras sigan asesinando líderes sociales y excombatientes que dejaron las armas y cumplieron con el Estado”. Insistió en que este accionar es algo que “el Estado no puede seguir tolerando y ese será un tema fundamental en cualquier decisión frente al cese bilateral el próximo lunes”.

Por otra parte, el ministro se refirió al discurso que dio el presidente Gustavo Petro en Nueva York, donde participará del Consejo de Seguridad en Naciones Unidas. Aunque aclaró que no había escuchado la totalidad de lo dicho por el mandatario, sí señaló que “el sentido de la intervención del presidente era, según lo construimos al interior del Gobierno, reiterar el compromiso del Gobierno colombiano en la implementación del Acuerdo de Paz, señalar los avances que se han tenido, pero también los obstáculos que hay que remover”.

El también ministro durante el Gobierno Santos consideró que “en el Acuerdo de Paz, está de alguna manera el germen del acuerdo nacional que está buscando el gobierno nacional con los distintos sectores sociales, económicos y políticos del país. Yo creo que vamos a seguir en este diálogo permanente, en hablar, conversar y construir consensos”.

Cristo concluyó destacando que a pesar de las adversidades del conflicto, “la gente, los defensores, quienes están viviendo la violencia, todavía tienen esperanza en la Paz, la reconciliación”.