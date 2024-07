En Neiva se han invertido cerca de 1.700 millones en transporte escolar rural

Neiva

Según censo estudiantil de Neiva y su área rural existen matriculados 3082 niños, cada institución educativa realiza la focalización para que sean beneficiarios del transporte, algunos de estos viven en sitios remotos que tienen que recorrer largas horas para poder llegar a los colegios y sus sedes. Se quiere brindarles garantía de que diariamente el transporte escolar los recoja y los llevará al colegio de manera segura.

Natalia Rodríguez secretaria de Educación, comento que “Hemos venido garantizando la prestación continua del servicio de transporte escolar. En la Secretaría de Educación, conocimos en el proceso de empalme, la realidad de muchos de nuestros niños que se encontraban en zonas rurales especialmente dispersas, que no accedían a la educación, no podían ir a estudiar porque no contaban con el servicio de transporte escolar”.

La administración ha sido enfática, comunicando que el transporte escolar, que es 100% gratuito, es un apoyo económico a las familias, pues en muchas ocasiones no se cuentan con los recursos para enviar al menor en algún medio de transporte, por lo que este debe ir a pie exponiéndose a peligros latentes en el camino o no ir a clase.

Se busca evitar la deserción escolar y que los niños culminen su educación, propendiendo por bachilleratos técnicos con los que puedan encaminar sus proyectos de vida.