“El tema del Invias es vergonzoso en Santander”: alcalde de Barbosa

Bucaramanga

El alcalde de Barbosa, Marco Alirio Cortes, hizo una fuerte crítica al Instituto Nacional de Vías -Invias- por cuenta del mal estado en la vía que comunica a su municipio con Bucaramanga o con Bogotá y que ha ocasionado graves accidentes de tránsito, el más reciente fue el que ocurrió en las últimas horas con un camión cisterna que se volteó y causó una emergencia ambiental por cuenta del derrame de combustible al río Suárez.

VIDEO: Por ola de sicariatos “Bucaramanga no puede ser la Medellín de los años 80″

Precisamente el alcalde aseguró que no es el primer accidente que se presenta sobre esta vía y agregó que hay más de 300 casas que están en riesgo de colapso pues el terreno ya está inestable y por ende se podría generar un bloqueo sobre la carretera. También, dice el alcalde que podría dejarlos incomunicados por la Troncal del Carare.

Emergencia ambiental en Santander por derrame de 11.000 litros de ACPM

“Vamos a estar en un colapso enorme, hemos llamado al Invias pero no nos prestan atención, la plata que tenían la gastaron en una señalización en un lugar que no debían, la verdad el tema del Invias es vergonzoso en Santander, hacen meses que no ponen ni un gramo de asfalto en los huecos, no pasa ni un tractor”, puntualizó el mandatario.

4 niños han fallecido en Santander por Infección Respiratoria Aguda

Por tal motivo, dice que harán un paro en todas las conexiones viales que hay desde el municipio si no les prestan atención por lo que pide apoyo del Gobierno Nacional por el incremento de casos de accidentes de tránsito.