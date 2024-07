“Bolívar está dañando la imagen de Ibagué”: concejal Giovanni Martínez

Ibagué

El concejal de Ibagué del partido Centro Democrático, Giovanni Martínez, cuestionó las recientes declaraciones de su colega, Jorge Bolívar, quien aseguró la presencia de guerrillas en el municipio. Martínez afirmó que estas declaraciones son completamente falsas y podrían perjudicar gravemente a la ciudad.

“Para mí eso es totalmente falso. Le pido al concejal Bolívar que no le haga daño a la ciudad, que no perjudique a este hermoso municipio que está en crecimiento. ¿Por qué está diciendo que hay guerrillas si no las hemos visto? Me parece irresponsable de su parte hacer esas afirmaciones públicamente, especialmente en el Concejo. Para afirmar algo, hay que tener pruebas, y si no las tiene, mejor que no diga nada,” declaró Martínez.

El concejal Martínez señaló que la presencia de grupos armados disuade la llegada de inversiones, desarrollo y turismo al municipio. “Nadie quiere venir donde hay guerrilla. La inversión, el desarrollo y el turismo se van de nuestro municipio”.

Además, Martínez le pidió a Bolívar a presentar pruebas formales ante la Fiscalía si tiene evidencia de sus afirmaciones. “Vuelvo y le repito, si él tiene ese conocimiento, vaya a la Fiscalía y ponga las denuncias. Ahí es donde se deben hacer estas denuncias, no públicamente de manera irresponsable.”

Finalmente, Martínez hizo un llamado a Bolívar para que actúe con responsabilidad y amor por la ciudad, evitando hacer declaraciones que puedan dañar la imagen de Ibagué. “No dañemos la imagen de Ibagué por querer decir eso en los micrófonos del concejo” concluyó.