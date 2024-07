“No estoy desaparecido”, alcalde de Girón a Director de la UNGRD

Bucaramanga

“No estoy desaparecido”, así le respondió Campo Elías Ramírez, alcalde de Girón a Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo quien manifestó en días anteriores que el giro por 180 mil millones de pesos que iba a ser destinado para el municipio santandereano se frenó por presuntas irregularidades y porque el mandatario supuestamente se escondió.

“No estoy desaparecido, he ido muchas veces a Bogotá a tocar puertas porque mi interés es dar soluciones al pueblo gironés. Si llega a pasar una situación similar a que yo liquidara y llega a pasar una necesidad, una calamidad en nuestro municipio el prime implicado será el alcalde por no haber recibido esos recursos. Al director siempre le manifestado mi interés, sigo esperando mi cita y sigo atento a lo que requiera, no estoy desaparecido”, dijo el alcalde de Girón.

Según el mandatario de Girón contrario a lo que se anunció, sigue esperando que en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo le de una cita para debatir sobre el acuerdo del Fondo de Inversión Colectiva con el que se buscaba destinar 180 mil millones de pesos para obras de mitigación de Girón que habían sido aprobados por Olmedo López y el santandereano Sneyder Pinilla.