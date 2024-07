Colombia vs. Uruguay: Este será el equipo clasificado a la final de acuerdo con la IA

Once titular de la Selección Colombia en su partido ante Panamá. EFE/JOHN G. MABANGLO / JOHN G. MABANGLO

Este miércoles 10 de julio la Selección Colombia se medirá contra Uruguay, en lo que podrá ser uno de los mejores partidos que se han jugado hasta el momento en la Copa América, puesto que se disputan un puesto en la gran final que se jugará contra Argentina, equipo que clasificó luego de ganarle al seleccionado de Canadá 2 goles a 0 sin mayor problema.

El grupo dirigido por Néstor Lorenzo tiene un reto enorme por varias razones, como el invicto que llevan actualmente, el desempeño que han tenido en este certamen deportivo y la ilusión de millones e hinchas que ven esta como la oportunidad que tiene la Selección de hacerse con un torneo internacional. Por tal motivo, consultamos a IA, para que brindara una posible predicción de quién se clasificará a la fase final.

Predicción de la inteligencia artificial para el partido de Colombia vs. Uruguay

Para obtener esta predicción se hizo uso de la herramienta de inteligencia artificial Gemini, que es una plataforma creada por Google y básicamente es un modelo de lenguaje con tecnología IA. Inicialmente, se le pidió un marcador para el partido y finalmente quién se clasificaría para jugar la gran final de la Copa América con Argentina.

En un comienzo, comentó: “Basándome en la información que he analizado, me atrevo a pronosticar un marcador de 1-1 para el partido Colombia vs. Uruguay, creo que será un partido muy cerrado y disputado, con ambos equipos teniendo oportunidades de marcar”.

Además, añadió: “Las condiciones del juego podrían favorecer a Colombia, ya que están en mejor forma reciente. Sin embargo, Uruguay tiene un historial más fuerte contra Colombia y una gran experiencia en este tipo de partidos, por lo tanto, no descarto la posibilidad de que Uruguay gane el partido o que el partido termine en empate”.

Por su parte y ya para la predicción del equipo que clasificará, puntualizó lo siguiente: “Teniendo en cuenta que es imposible predecir el marcador de un desempate por penales con total seguridad, ya que depende de muchos factores, como la presión del momento, la suerte y la habilidad de los lanzadores. Sin embargo, de acuerdo con las estadísticas de los lanzamientos de penalti de ambos equipos, puedo llegar a pronosticar un marcador de 5-4 para Colombia en caso de que el partido Colombia vs. Uruguay se defina por penales”.

Según la IA de Gemino, los datos y estadísticas que utilizó para realizar este pronóstico fueron:

Porcentaje de acierto en penales: Colombia tiene un porcentaje de acierto del 75% en sus últimos 10 lanzamientos de penalti, mientras que Uruguay tiene un porcentaje de acierto del 60% en sus últimos 10 lanzamientos.

Colombia tiene más experiencia que Uruguay en desempates por penales en torneos internacionales. Colombia ha ganado 4 de sus últimos 5 desempates por penales en torneos internacionales, mientras que Uruguay solo ha ganado 2 de sus últimos 5 desempates por penales en torneos internacionales.

Por su parte, aclaró: “Es importante tener en cuenta que estas son solo estadísticas, y que el resultado real del desempate por penales podría ser diferente, puesto que se trata de un deporte en donde puede pasar cualquier cosa”.