Metro de Medellín extendió la revisión a otros 5 metrocables para prevenir más accidentes

Medellín, Antioquia

Las revisiones y pruebas de la línea del metrocable se expandió a otros 5 metrocables del sistema de transporte, con el fin de descartar preventivamente cualquier anomalía que pueda generar un inconveniente y ,de esta forma, garantizar a los usuarios que no ocurran más accidentes, como el de hace algunos días en la estación Popular en Medellín, cuando por el choque de dos cabinas, una de ellas se descolgó y dejó un muerto y 20 heridos que hoy en día, avanzan en su recuperación.

Recordemos que el Metro de Medellín anunció hace algunos días anunció que hasta el 15 de julio estarán en ejecución de pruebas de carga y puestas en marcha, para evaluar que las telecabinas estén en óptimas condiciones de seguridad, lo que va a permitir también encontrar la causa del accidente.

Inicialmente la evaluación solo se haría a las 90 telecabinas de la línea k, sin embargo, el Metro anunció que se revisarán todas las telecabinas del Metrocable, monitoreando el sistema de control, frenos, motorización, pilonas, rodamientos, ejes, mangueras, poleas, sensores, pinzas y el cable principal o cable portador–tractor, todo esto inspeccionándose durante los últimos días, en un trabajo articulado entre el Metro y empresas privadas especialistas.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió sobre el proceso de pruebas y cuándo se podrá volver a operar: “La seguridad que tenemos hoy es que, el Metrocable no entra de nuevo en operación hasta que tengamos la certeza absoluta de que eso no vuelva a ocurrir. Y la instrucción de nosotros es que no solo en este Metrocable, sino en todos, se revisen todas las piezas mecánicas para evitar que esto vuelva a ocurrir”.

Adicional, el Metro de Medellín informó que con un proceso riguroso se está inspeccionando todo el sistema.

“Los ensayos no destructivos que se están realizando en los elementos utilizan técnicas como ultrasonido, corrientes de eddy, radiografías, líquidos penetrantes e inspección visual. Esto nos permitirá diagnosticar y verificar la seguridad y conformidad de los elementos que conforman la cabina”, explicó Jorge Ramos, Jefe de Cables Aéreos del Metro de Medellín.

Son 157 personas del área de cables aéreos, en compañía de un contratista especializado que están realizando todos los trabajos de mantenimiento y evaluación en el sistema de Metrocable, que permitirá una certificación B0 realizada por un tercero que dará fe en la seguridad y el funcionamiento de que la línea está conforme con los criterios de la normatividad internacional para sistemas de transporte por cable aéreo.

¿Qué se sabe por ahora?

Los resultados de los estudios realizados por ahora, indican que el cable fue cambiado en 2023 y está en óptimas condiciones. Además, el Metro de Medellín señaló que el estado de las cabinas revisadas también está sin ningún daño aparente. Por lo que continuarán con las investigaciones para esclarecer el hecho.

Si todo sale bien, la línea k podrá volver a operar desde el 16 de julio; por el momento, siguen activas las rutas alternas activadas durante la contingencia.