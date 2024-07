Integrantes de las disidencias de las FARC vuelven a atacar una empresa de Duitama

Duitama

la ciudad de Duitama vivió momentos de tensión cuando una granada de aturdimiento fue lanzada contra las instalaciones de una empresa de transporte local. El coronel Frady Barbosa de la Policía Nacional habló con Caracol Radio para aclarar los detalles del incidente y las acciones tomadas por las autoridades.

El coronel Barbosa aclaró la situación: “Lo primero es aclarar que no fue en varios sitios, fue solamente una granada de aturdimiento que fue lanzada contra las instalaciones de la empresa de transporte en este municipio, aproximadamente a las 11:00 de la mañana”.

Las primeras versiones también mencionaban la presencia de otra granada en una estación de servicio cercana. Al respecto, el coronel explicó: “No, es el mismo caso. Lo que pasa es que esa empresa queda al lado de la estación de servicio Texaco, entonces por eso se malinterpretó la información. Pero, como lo repito, solamente fue una granada y no explosiva, sino de aturdimiento, que fue lanzada contra esta empresa”.

Posibles vínculos con disidencias de las FARC

Las primeras investigaciones sugieren que el ataque podría estar relacionado con extorsiones por parte del Frente 10 Guadalupe Salcedo, una disidencia de las FARC con presencia en el departamento de Arauca. “Al parecer, esto está relacionado con unas exigencias económicas por parte del Frente 10 Guadalupe Salcedo de las disidencias de las FARC, que tienen injerencia en el departamento de Arauca. Esto lo sabemos porque, de acuerdo con lo que hemos verificado con el Gaula de nuestra policía, ya había algunas denuncias al respecto”, explicó el coronel Barbosa.

Acciones inmediatas y procedimientos de seguridad

El coronel también describió las acciones tomadas por la policía tras el incidente: “Nosotros simplemente realizamos el protocolo establecido porque no teníamos de primera mano qué clase de artefacto era. Por eso hicimos un cerramiento preventivo hasta que llegaron las unidades especializadas. Después de verificar lo sucedido, nos dimos cuenta que era una granada de aturdimiento que no hizo la detonación respectiva, sino simplemente se lanzó y no generó ningún tipo de lesión o daño material”.

Respecto a la identidad del responsable, el coronel indicó que las investigaciones están en curso. “Se están haciendo averiguaciones al respecto. Inmediatamente dispusimos un grupo investigativo tanto de Policía Judicial como de inteligencia. Gracias a algunas cámaras de video vigilancia en el sector y a información proporcionada por ciudadanos, ya tenemos algunas características de esta persona. Los grupos de Policía Judicial están en el proceso de identificar plenamente a esta persona para realizar el procedimiento necesario y ponerla a disposición de la justicia”.

Medidas de seguridad y coordinación Interdepartamental

Para prevenir futuros incidentes, la policía ha implementado medidas adicionales de seguridad en la región. “Nosotros hemos dispuesto un dispositivo de seguridad en cada uno de los municipios. Desafortunadamente, estos hechos están relacionados con disidencias de las FARC que operan en Arauca y Casanare. Ya hicimos un Consejo de Seguridad regional y estamos trabajando en la articulación con el Gaula de estos departamentos para tomar acciones y evitar que estos incidentes sigan generando zozobra en los comerciantes y en los sitios donde actúan estos elementos”, afirmó el coronel Barbosa.

Llamado a la Comunidad

Para finalizar, el coronel Barbosa hizo un llamado a la comunidad para colaborar con las autoridades. “Simplemente le pedimos a la comunidad que nos sigan apoyando, que nos sigan dando información valiosa como lo ocurrido el día de ayer. Esto nos ayudará a esclarecer los hechos y a dar resultados de manera contundente contra cualquier situación delictiva que se presente en algunos municipios del departamento de Boyacá”.